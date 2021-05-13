FEG Token (FEG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in FEG Token (FEG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

FEG Token (FEG) Informatie FEG Token is the Asset-Backed & Passive Income earning Governance token of its fully Decentralized ecosystem, operating on the Ethereum blockchain (ERC-20) & Binance Smart Chain (BEP-20) and launched from our fully audited SmartDeFi ™ token launchpad. Please note that the same name exists for this project, kindly pay attention to the information identification such as the official website. FEG Token is the Asset-Backed & Passive Income earning Governance token of its fully Decentralized ecosystem, operating on the Ethereum blockchain (ERC-20) & Binance Smart Chain (BEP-20) and launched from our fully audited SmartDeFi ™ token launchpad. Please note that the same name exists for this project, kindly pay attention to the information identification such as the official website. Officiële website: https://www.feg.io/ Whitepaper: https://docs.feg.io/ Block explorer: https://bscscan.com/address/0xf3c7cecf8cbc3066f9a87b310cebe198d00479ac Koop nu FEG!

FEG Token (FEG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor FEG Token (FEG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 6.71M $ 6.71M $ 6.71M Totale voorraad: $ 96.88B $ 96.88B $ 96.88B Circulerende voorraad: $ 84.53B $ 84.53B $ 84.53B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 7.94M $ 7.94M $ 7.94M Hoogste ooit: $ 0.0013849 $ 0.0013849 $ 0.0013849 Laagste ooit: $ 0.000000099927831158 $ 0.000000099927831158 $ 0.000000099927831158 Huidige prijs: $ 0.00007935 $ 0.00007935 $ 0.00007935 Meer informatie over FEG Token (FEG) prijs

FEG Token (FEG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van FEG Token (FEG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FEG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FEG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FEG begrijpt, kun je de live prijs van FEG token verkennen!

FEG Token (FEG) Prijsgeschiedenis Door de FEG prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de FEG prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van FEG Wil je weten waar je FEG naartoe gaat? Onze FEG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FEG token!

