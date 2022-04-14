First Digital USD (FDUSD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in First Digital USD (FDUSD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

First Digital USD (FDUSD) Informatie First Digital USD (FDUSD) is a 1:1 USD-backed stablecoin issued by First Digital Labs, the brand name of FD121 Limited. The FDUSD stablecoin is backed on a 1:1 basis by one U.S. Dollar or asset of equivalent fair value, held in accounts of regulated financial institutions in Asia. Independent reserve audits are published monthly. FDUSD is currently available on Ethereum, BNB Chain,and Sui. Officiële website: https://firstdigitallabs.com/ Whitepaper: https://resources.cryptocompare.com/asset-management/3242/1693209082602.pdf Block explorer: https://solscan.io/token/9zNQRsGLjNKwCUU5Gq5LR8beUCPzQMVMqKAi3SSZh54u Koop nu FDUSD!

First Digital USD (FDUSD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor First Digital USD (FDUSD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B Totale voorraad: $ 1.15B $ 1.15B $ 1.15B Circulerende voorraad: $ 1.15B $ 1.15B $ 1.15B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B Hoogste ooit: $ 1.0147 $ 1.0147 $ 1.0147 Laagste ooit: $ 0.8811103424050479 $ 0.8811103424050479 $ 0.8811103424050479 Huidige prijs: $ 0.9974 $ 0.9974 $ 0.9974 Meer informatie over First Digital USD (FDUSD) prijs

First Digital USD (FDUSD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van First Digital USD (FDUSD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FDUSD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FDUSD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FDUSD begrijpt, kun je de live prijs van FDUSD token verkennen!

Hoe koop je FDUSD? Wil je First Digital USD (FDUSD) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om FDUSD te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je FDUSD koopt op MEXC!

First Digital USD (FDUSD) Prijsgeschiedenis Door de FDUSD prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de FDUSD prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van FDUSD Wil je weten waar je FDUSD naartoe gaat? Onze FDUSD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FDUSD token!

