Fractal Bitcoin (FB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Fractal Bitcoin (FB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Fractal Bitcoin (FB) Informatie Fractal Bitcoin is the only Bitcoin scaling solution that uses the Bitcoin Core code itself to recursively scale unlimited layers. It enables infinite scalability and seamless integration with Bitcoin, allowing it to support internet-scale applications while maintaining high consistency with Bitcoin's core principles. Fractal Bitcoin is the only Bitcoin scaling solution that uses the Bitcoin Core code itself to recursively scale unlimited layers. It enables infinite scalability and seamless integration with Bitcoin, allowing it to support internet-scale applications while maintaining high consistency with Bitcoin's core principles. Officiële website: https://fractalbitcoin.io Whitepaper: https://www.notion.so/fractal-bitcoin/2024-01-Fractal-Bitcoin-v0-0-9-04c62c379d6846c7b6163fcd1fb9d566 Block explorer: https://explorer.unisat.io/fractal-mainnet/ Koop nu FB!

Fractal Bitcoin (FB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Fractal Bitcoin (FB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 35.87M $ 35.87M $ 35.87M Totale voorraad: $ 132.31M $ 132.31M $ 132.31M Circulerende voorraad: $ 85.06M $ 85.06M $ 85.06M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 88.56M $ 88.56M $ 88.56M Hoogste ooit: $ 29.01 $ 29.01 $ 29.01 Laagste ooit: $ 0.371158255953185 $ 0.371158255953185 $ 0.371158255953185 Huidige prijs: $ 0.4217 $ 0.4217 $ 0.4217 Meer informatie over Fractal Bitcoin (FB) prijs

Fractal Bitcoin (FB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Fractal Bitcoin (FB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FB begrijpt, kun je de live prijs van FB token verkennen!

Hoe koop je FB? Wil je Fractal Bitcoin (FB) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om FB te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je FB koopt op MEXC!

Fractal Bitcoin (FB) Prijsgeschiedenis Door de FB prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de FB prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van FB Wil je weten waar je FB naartoe gaat? Onze FB prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FB token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!