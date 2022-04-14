FANC (FANC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in FANC (FANC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

FANC (FANC) Informatie fanC Token(FANC) is a reward-type blockchain project for creators and users who use the short-form content platform CELEBe. Creators and users can also experience a new environment to promote and trade NFT content as a service to share everyday moments and receive platform activity rewards. In addition, it provides access to exclusive NFT content created by influencers, Metaverse, and various blockchain-based services such as Watch to Earn, Staking (DeFi), and Governance. fanC Token(FANC) is a reward-type blockchain project for creators and users who use the short-form content platform CELEBe. Creators and users can also experience a new environment to promote and trade NFT content as a service to share everyday moments and receive platform activity rewards. In addition, it provides access to exclusive NFT content created by influencers, Metaverse, and various blockchain-based services such as Watch to Earn, Staking (DeFi), and Governance. Officiële website: https://fanc.io/ Whitepaper: https://fanc-1.gitbook.io/fanc-whitepaper Block explorer: https://etherscan.io/token/0xbB126042235E6bD38B17744cb31a8bF4A206c045 Koop nu FANC!

FANC (FANC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor FANC (FANC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 5.81M $ 5.81M $ 5.81M Totale voorraad: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Circulerende voorraad: $ 1.45B $ 1.45B $ 1.45B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.03M $ 8.03M $ 8.03M Hoogste ooit: $ 7.499 $ 7.499 $ 7.499 Laagste ooit: $ 0.00315495771500025 $ 0.00315495771500025 $ 0.00315495771500025 Huidige prijs: $ 0.004013 $ 0.004013 $ 0.004013 Meer informatie over FANC (FANC) prijs

FANC (FANC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van FANC (FANC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FANC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FANC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FANC begrijpt, kun je de live prijs van FANC token verkennen!

Hoe koop je FANC? Wil je FANC (FANC) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om FANC te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je FANC koopt op MEXC!

FANC (FANC) Prijsgeschiedenis Door de FANC prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de FANC prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van FANC Wil je weten waar je FANC naartoe gaat? Onze FANC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FANC token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!