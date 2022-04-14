Medifakt (FAKT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Medifakt (FAKT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Medifakt (FAKT) Informatie Medifakt will use a combination of IoT + Blockchain + AI, the combination these technologies will enhance the security of the collected data through IoT devices and feeding them to a decentralized network built on Polkadot network. This will ensure the real world data collected through these medical devices will solve the transparency in healthcare costs in drug developemnt, payments and insurance premiums. Along with that medifakt will aim use advanced machine learning capabilities to support the patient healthcare outcomes and a more secured and compliant way. Officiële website: https://medifakt.com/ Whitepaper: https://medifakt.network/whitepaper.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0x0262E9374E95B9667B78136C3897Cb4e4Ef7f0c2

Medifakt (FAKT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Medifakt (FAKT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 448.10K $ 448.10K $ 448.10K Hoogste ooit: $ 0.024 $ 0.024 $ 0.024 Laagste ooit: $ 0.000173569606735217 $ 0.000173569606735217 $ 0.000173569606735217 Huidige prijs: $ 0.0004481 $ 0.0004481 $ 0.0004481 Meer informatie over Medifakt (FAKT) prijs

Medifakt (FAKT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Medifakt (FAKT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FAKT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FAKT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FAKT begrijpt, kun je de live prijs van FAKT token verkennen!

