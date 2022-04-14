Friend3 (F3) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Friend3 (F3), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Friend3 (F3) Informatie Friend3 is a leading social dApp where anyone can make friends and profits in the Web3 world. We're revolutionizing the social monetization landscape by offering customizable pay-per-group communities and introducing a decentralized donation mechanism, enabling passive income for all. This boosts direct financial incentives for content creators, thereby completing the creator economy's ecological loop. Friend3 is a leading social dApp where anyone can make friends and profits in the Web3 world. We're revolutionizing the social monetization landscape by offering customizable pay-per-group communities and introducing a decentralized donation mechanism, enabling passive income for all. This boosts direct financial incentives for content creators, thereby completing the creator economy's ecological loop. Officiële website: https://friend3.group/ Whitepaper: https://docs.friend3.group/ Block explorer: https://bscscan.com/token/0x9e57e83ad79ac5312ba82940ba037ed30600e167 Koop nu F3!

Friend3 (F3) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Friend3 (F3), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.05M $ 2.05M $ 2.05M Hoogste ooit: $ 0.2615 $ 0.2615 $ 0.2615 Laagste ooit: $ 0.001736935263798042 $ 0.001736935263798042 $ 0.001736935263798042 Huidige prijs: $ 0.00205 $ 0.00205 $ 0.00205 Meer informatie over Friend3 (F3) prijs

Friend3 (F3) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Friend3 (F3) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal F3 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel F3 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van F3 begrijpt, kun je de live prijs van F3 token verkennen!

Friend3 (F3) Prijsgeschiedenis Door de F3 prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de F3 prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van F3 Wil je weten waar je F3 naartoe gaat? Onze F3 prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van F3 token!

