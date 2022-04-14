Exverse (EXVG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Exverse (EXVG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Exverse (EXVG) Informatie Exverse is a new AI-powered free-to-play shooter that provides players with an unmatched and immersive gaming experience. With its intricate world customization, lore, and novel gameplay systems, all built on Unreal Engine 5. The Exverse universe encompasses three distinct planets, each with a unique set of offerings for players to explore. Players will be able to own, trade, sell & rent their in-game assets through our in-game marketplace. Officiële website: https://exv.io/ Whitepaper: https://litepaper.exverse.io/ Block explorer: https://bscscan.com/token/0xBb7D61D2511fD2e63F02178ca9B663458Af9FC63

Exverse (EXVG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Exverse (EXVG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 55.86K $ 55.86K $ 55.86K Totale voorraad: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Circulerende voorraad: $ 32.16M $ 32.16M $ 32.16M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 694.80K $ 694.80K $ 694.80K Hoogste ooit: $ 0.44607 $ 0.44607 $ 0.44607 Laagste ooit: $ 0.001645415921325966 $ 0.001645415921325966 $ 0.001645415921325966 Huidige prijs: $ 0.001737 $ 0.001737 $ 0.001737 Meer informatie over Exverse (EXVG) prijs

Exverse (EXVG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Exverse (EXVG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal EXVG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel EXVG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van EXVG begrijpt, kun je de live prijs van EXVG token verkennen!

