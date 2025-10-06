BeursDEX+
De live Exotic Markets prijs vandaag is 0.5379 USD. Volg realtime EXO naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de EXO prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Exotic Markets koers(EXO)

1 EXO naar USD live prijs:

$0.5379
$0.5379$0.5379
-4.11%1D
USD
Exotic Markets (EXO) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:17:11 (UTC+8)

Exotic Markets (EXO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.5141
$ 0.5141$ 0.5141
24u laag
$ 0.5989
$ 0.5989$ 0.5989
24u hoog

$ 0.5141
$ 0.5141$ 0.5141

$ 0.5989
$ 0.5989$ 0.5989

--
----

--
----

-1.13%

-4.10%

-42.10%

-42.10%

Exotic Markets (EXO) real-time prijs is $ 0.5379. De afgelopen 24 uur werd er EXO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.5141 en een hoogtepunt van $ 0.5989, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De EXO hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is EXO met -1.13% veranderd in het afgelopen uur, -4.10% in de afgelopen 24 uur en -42.10% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Exotic Markets (EXO) Marktinformatie

--
----

$ 53.55K
$ 53.55K$ 53.55K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

De huidige marktkapitalisatie van Exotic Markets is --, met een handelsvolume van $ 53.55K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van EXO is --, met een totale voorraad van --. De volledig verwaterde waardering (FDV) is --.

Exotic Markets (EXO) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Exotic Markets prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.023055-4.10%
30 dagen$ -2.9681-84.66%
60 dagen$ -4.4621-89.25%
90 dagen$ -4.4621-89.25%
Exotic Markets prijswijziging vandaag

EXO registreerde vandaag een verandering van $ -0.023055 (-4.10%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Exotic Markets 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -2.9681 (-84.66%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Exotic Markets 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,EXO zien we een verandering van $ -4.4621 (-89.25%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Exotic Markets 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -4.4621 (-89.25%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Exotic Markets (EXO) bekijken?

Bekijk nu de Exotic Marketsprijsgeschiedenispagina.

Wat is Exotic Markets (EXO)?

Option and Derivatives infrastructure on Solana.

Exotic Markets is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeExotic Markets investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van EXO staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Exotic Markets lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Exotic Markets aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Exotic Markets Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Exotic Markets (EXO) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Exotic Markets (EXO) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Exotic Markets te bekijken.

Bekijk nu de Exotic Markets prijsvoorspelling !

Exotic Markets (EXO) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Exotic Markets (EXO) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van EXO token !

Hoe koop je Exotic Markets (EXO)?

Op zoek naar Hoe koop je Exotic Markets? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Exotic Markets gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

EXO naar lokale valuta's

Exotic Markets bron

Voor een beter begrip van Exotic Markets kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Exotic Markets

Hoeveel is Exotic Markets (EXO) vandaag waard?
De live EXO prijs in USD is 0.5379 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige EXO naar USD prijs?
De huidige prijs van EXO naar USD is $ 0.5379. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Exotic Markets?
De marktkapitalisatie van EXO is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van EXO?
De circulerende voorraad van EXO is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van EXO?
EXO bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van EXO?
EXO zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van EXO?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van EXO is $ 53.55K USD.
Zal EXO dit jaar hoger gaan?
EXO kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de EXO prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:17:11 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

