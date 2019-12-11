Energy Web (EWT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Energy Web (EWT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Energy Web (EWT) Informatie Energy Web Ecosystem is collaborating with the world's largest enterprises, focused on accelerating the energy transition. Our enterprise-grade solutions enhance coordination across complex energy markets, unlocking the full potential of clean, distributed energy resources for businesses, grid operators, and customers. Energy Web Ecosystem is collaborating with the world's largest enterprises, focused on accelerating the energy transition. Our enterprise-grade solutions enhance coordination across complex energy markets, unlocking the full potential of clean, distributed energy resources for businesses, grid operators, and customers. Officiële website: https://www.energyweb.org/ Whitepaper: https://www.energyweb.org/wp-content/uploads/2019/12/EnergyWeb-EWDOS-VisionPurpose-vFinal-20191211.pdf Block explorer: https://explorer.energyweb.org/ Koop nu EWT!

Energy Web (EWT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Energy Web (EWT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 30.93M $ 30.93M $ 30.93M Totale voorraad: $ 83.25M $ 83.25M $ 83.25M Circulerende voorraad: $ 30.06M $ 30.06M $ 30.06M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 102.90M $ 102.90M $ 102.90M Hoogste ooit: $ 3.988 $ 3.988 $ 3.988 Laagste ooit: $ 0.500832477028 $ 0.500832477028 $ 0.500832477028 Huidige prijs: $ 1.029 $ 1.029 $ 1.029 Meer informatie over Energy Web (EWT) prijs

Energy Web (EWT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Energy Web (EWT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal EWT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel EWT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van EWT begrijpt, kun je de live prijs van EWT token verkennen!

Energy Web (EWT) Prijsgeschiedenis Door de EWT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de EWT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van EWT Wil je weten waar je EWT naartoe gaat? Onze EWT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van EWT token!

