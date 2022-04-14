Everscale (EVER) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Everscale (EVER), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Everscale (EVER) Informatie Everscale is a fast, secure and scalable network with near-zero fees, which can process up to a million transactions per second thanks to its unique dynamic sharding technology. The network was originally built off of the Durov brothers' TON concept before launching as a separate entity. The change to Everscale was predicated by the network’s robust development which saw it move way beyond the original technological offerings of TON and build an entire ecosystem around its platforms and products, replete with its own nodes and technology. The ecosystem features a number of products, including a DEX and bridges with other blockchains. Everscale is a fast, secure and scalable network with near-zero fees, which can process up to a million transactions per second thanks to its unique dynamic sharding technology. The network was originally built off of the Durov brothers' TON concept before launching as a separate entity. The change to Everscale was predicated by the network’s robust development which saw it move way beyond the original technological offerings of TON and build an entire ecosystem around its platforms and products, replete with its own nodes and technology. The ecosystem features a number of products, including a DEX and bridges with other blockchains. Officiële website: https://everscale.network Whitepaper: https://docs.everscale.network/ Block explorer: https://everscan.io/ Koop nu EVER!

Everscale (EVER) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Everscale (EVER), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 34.27M $ 34.27M $ 34.27M Totale voorraad: $ 2.12B $ 2.12B $ 2.12B Circulerende voorraad: $ 1.99B $ 1.99B $ 1.99B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 36.55M $ 36.55M $ 36.55M Hoogste ooit: $ 0.5013 $ 0.5013 $ 0.5013 Laagste ooit: $ 0.006523753672230483 $ 0.006523753672230483 $ 0.006523753672230483 Huidige prijs: $ 0.01726 $ 0.01726 $ 0.01726 Meer informatie over Everscale (EVER) prijs

Everscale (EVER) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Everscale (EVER) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal EVER tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel EVER tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van EVER begrijpt, kun je de live prijs van EVER token verkennen!

Everscale (EVER) Prijsgeschiedenis Door de EVER prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van EVER Wil je weten waar je EVER naartoe gaat? Onze EVER prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

