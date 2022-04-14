EVDC Network (EVDC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in EVDC Network (EVDC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

EVDC Network (EVDC) Informatie The EVDC Application is the world’s first EV charging application that supports its own crypto token: EVDC. The EVDC app will directly connect to the charging stations and let users pay using the EVDC tokens. The EVDC Application is the world’s first EV charging application that supports its own crypto token: EVDC. The EVDC app will directly connect to the charging stations and let users pay using the EVDC tokens. Officiële website: https://evdc.network/ Whitepaper: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0599/2402/1432/files/EVDC_ROADMAP_22-23.pdf?v=1672096492 Block explorer: https://bscscan.com/token/0x93749e69560efe1ad6661903e47df538492c50a4 Koop nu EVDC!

EVDC Network (EVDC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor EVDC Network (EVDC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 200.00B $ 200.00B $ 200.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.37M $ 6.37M $ 6.37M Hoogste ooit: $ 0.000093 $ 0.000093 $ 0.000093 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00003183 $ 0.00003183 $ 0.00003183 Meer informatie over EVDC Network (EVDC) prijs

EVDC Network (EVDC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van EVDC Network (EVDC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal EVDC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel EVDC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van EVDC begrijpt, kun je de live prijs van EVDC token verkennen!

Hoe koop je EVDC? Wil je EVDC Network (EVDC) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om EVDC te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je EVDC koopt op MEXC!

EVDC Network (EVDC) Prijsgeschiedenis Door de EVDC prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de EVDC prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van EVDC Wil je weten waar je EVDC naartoe gaat? Onze EVDC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van EVDC token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!