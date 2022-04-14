Eurite (EURI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Eurite (EURI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Eurite (EURI) Informatie Eurite (EURI) is a 1:1 EUR-backed stablecoin regulated by the Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) in the EEA. Eurite (EURI) is a 1:1 EUR-backed stablecoin regulated by the Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) in the EEA. Officiële website: https://www.eurite.com Whitepaper: https://www.eurite.com/download-whitepaper/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x9d1a7a3191102e9f900faa10540837ba84dcbae7 Koop nu EURI!

Eurite (EURI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Eurite (EURI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 60.09M $ 60.09M $ 60.09M Totale voorraad: $ 51.02M $ 51.02M $ 51.02M Circulerende voorraad: $ 51.02M $ 51.02M $ 51.02M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 60.09M $ 60.09M $ 60.09M Hoogste ooit: $ 1.1902 $ 1.1902 $ 1.1902 Laagste ooit: $ 1.018151620054694 $ 1.018151620054694 $ 1.018151620054694 Huidige prijs: $ 1.1778 $ 1.1778 $ 1.1778 Meer informatie over Eurite (EURI) prijs

Eurite (EURI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Eurite (EURI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal EURI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel EURI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van EURI begrijpt, kun je de live prijs van EURI token verkennen!

Hoe koop je EURI? Wil je Eurite (EURI) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om EURI te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je EURI koopt op MEXC!

Eurite (EURI) Prijsgeschiedenis Door de EURI prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de EURI prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van EURI Wil je weten waar je EURI naartoe gaat? Onze EURI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van EURI token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!