Euler Finance (EUL) Informatie Euler is a non-custodial permissionless lending protocol on Ethereum that helps users to earn interest on their crypto assets or hedge against volatile markets without the need for a trusted third-party. Officiële website: https://www.euler.finance/ Whitepaper: https://docs.euler.finance/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0xd9fcd98c322942075a5c3860693e9f4f03aae07b

Euler Finance (EUL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Euler Finance (EUL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 183.24M $ 183.24M $ 183.24M Totale voorraad: $ 27.18M $ 27.18M $ 27.18M Circulerende voorraad: $ 19.86M $ 19.86M $ 19.86M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 250.82M $ 250.82M $ 250.82M Hoogste ooit: $ 16.985 $ 16.985 $ 16.985 Laagste ooit: $ 1.4404454386373047 $ 1.4404454386373047 $ 1.4404454386373047 Huidige prijs: $ 9.227 $ 9.227 $ 9.227 Meer informatie over Euler Finance (EUL) prijs

Euler Finance (EUL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Euler Finance (EUL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal EUL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel EUL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van EUL begrijpt, kun je de live prijs van EUL token verkennen!

Euler Finance (EUL) Prijsgeschiedenis Door de EUL prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de EUL prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van EUL Wil je weten waar je EUL naartoe gaat? Onze EUL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van EUL token!

