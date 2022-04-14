Electroneum (ETN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Electroneum (ETN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Electroneum (ETN) Informatie Electroneum is a Layer 1 EVM-compatible blockchain, catering to 4+ million users worldwide. The network boasts transaction speeds of just 5 seconds with instant finality and potentially the lowest smart contract fees available. Powered by the IBFT consensus mechanism and supported by known validators (targeting universities and Web3 infrastructure companies), the network is incredibly fast, secure and energy efficient. Electroneum is a Layer 1 EVM-compatible blockchain, catering to 4+ million users worldwide. The network boasts transaction speeds of just 5 seconds with instant finality and potentially the lowest smart contract fees available. Powered by the IBFT consensus mechanism and supported by known validators (targeting universities and Web3 infrastructure companies), the network is incredibly fast, secure and energy efficient. Officiële website: http://electroneum.com/ Whitepaper: https://developer.electroneum.com/ Block explorer: https://blockexplorer.electroneum.com/ Koop nu ETN!

Electroneum (ETN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Electroneum (ETN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 49.21M $ 49.21M $ 49.21M Totale voorraad: $ 17.98B $ 17.98B $ 17.98B Circulerende voorraad: $ 17.98B $ 17.98B $ 17.98B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 57.48M $ 57.48M $ 57.48M Hoogste ooit: $ 0.005913 $ 0.005913 $ 0.005913 Laagste ooit: $ 0.001296283350169341 $ 0.001296283350169341 $ 0.001296283350169341 Huidige prijs: $ 0.002737 $ 0.002737 $ 0.002737 Meer informatie over Electroneum (ETN) prijs

Electroneum (ETN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Electroneum (ETN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ETN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ETN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ETN begrijpt, kun je de live prijs van ETN token verkennen!

Hoe koop je ETN? Wil je Electroneum (ETN) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om ETN te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je ETN koopt op MEXC!

Electroneum (ETN) Prijsgeschiedenis Door de ETN prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ETN prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van ETN Wil je weten waar je ETN naartoe gaat? Onze ETN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ETN token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!