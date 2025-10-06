BeursDEX+
De live Etherex prijs vandaag is 0.1051 USD. Volg realtime ETHEREX naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ETHEREX prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Etherex koers(ETHEREX)

1 ETHEREX naar USD live prijs:

$0.1046
-10.06%1D
USD
Etherex (ETHEREX) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:45:32 (UTC+8)

Etherex (ETHEREX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.0982
24u laag
$ 0.121
24u hoog

$ 0.0982
$ 0.121
--
--
0.00%

-10.05%

-37.56%

-37.56%

Etherex (ETHEREX) real-time prijs is $ 0.1051. De afgelopen 24 uur werd er ETHEREX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0982 en een hoogtepunt van $ 0.121, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ETHEREX hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ETHEREX met 0.00% veranderd in het afgelopen uur, -10.05% in de afgelopen 24 uur en -37.56% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Etherex (ETHEREX) Marktinformatie

--
$ 55.94K
$ 36.79M
--
350,000,000
LINEA

De huidige marktkapitalisatie van Etherex is --, met een handelsvolume van $ 55.94K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ETHEREX is --, met een totale voorraad van 350000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 36.79M.

Etherex (ETHEREX) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Etherex prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.0117-10.05%
30 dagen$ -0.2757-72.41%
60 dagen$ -0.4141-79.76%
90 dagen$ -0.3502-76.92%
Etherex prijswijziging vandaag

ETHEREX registreerde vandaag een verandering van $ -0.0117 (-10.05%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Etherex 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.2757 (-72.41%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Etherex 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,ETHEREX zien we een verandering van $ -0.4141 (-79.76%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Etherex 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.3502 (-76.92%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Etherex (ETHEREX) bekijken?

Bekijk nu de Etherexprijsgeschiedenispagina.

Wat is Etherex (ETHEREX)?

Etherex is an evolution of Nile on Linea, incorporating the highly successful tokenomics and incentive structures made famous by Ramses v3 technology (e.g. Shadow on Sonic). With 100% of fees and incentives going to token holders, and no team unlocks, Etherex, true to its name, is maximally user aligned.

Etherex is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeEtherex investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van ETHEREX staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Etherex lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Etherex aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Etherex Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Etherex (ETHEREX) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Etherex (ETHEREX) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Etherex te bekijken.

Bekijk nu de Etherex prijsvoorspelling !

Etherex (ETHEREX) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Etherex (ETHEREX) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van ETHEREX token !

Hoe koop je Etherex (ETHEREX)?

Op zoek naar Hoe koop je Etherex? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Etherex gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

ETHEREX naar lokale valuta's

1 Etherex(ETHEREX) naar VND
2,765.7065
1 Etherex(ETHEREX) naar AUD
A$0.161854
1 Etherex(ETHEREX) naar GBP
0.079876
1 Etherex(ETHEREX) naar EUR
0.091437
1 Etherex(ETHEREX) naar USD
$0.1051
1 Etherex(ETHEREX) naar MYR
RM0.440369
1 Etherex(ETHEREX) naar TRY
4.42471
1 Etherex(ETHEREX) naar JPY
¥16.0803
1 Etherex(ETHEREX) naar ARS
ARS$153.206372
1 Etherex(ETHEREX) naar RUB
8.538324
1 Etherex(ETHEREX) naar INR
9.315013
1 Etherex(ETHEREX) naar IDR
Rp1,751.665966
1 Etherex(ETHEREX) naar PHP
6.187237
1 Etherex(ETHEREX) naar EGP
￡E.4.979638
1 Etherex(ETHEREX) naar BRL
R$0.566489
1 Etherex(ETHEREX) naar CAD
C$0.148191
1 Etherex(ETHEREX) naar BDT
12.81169
1 Etherex(ETHEREX) naar NGN
151.6593
1 Etherex(ETHEREX) naar COP
$405.7911
1 Etherex(ETHEREX) naar ZAR
R.1.83925
1 Etherex(ETHEREX) naar UAH
4.422608
1 Etherex(ETHEREX) naar TZS
T.Sh.258.2307
1 Etherex(ETHEREX) naar VES
Bs23.4373
1 Etherex(ETHEREX) naar CLP
$99.4246
1 Etherex(ETHEREX) naar PKR
Rs29.713872
1 Etherex(ETHEREX) naar KZT
55.08291
1 Etherex(ETHEREX) naar THB
฿3.417852
1 Etherex(ETHEREX) naar TWD
NT$3.248641
1 Etherex(ETHEREX) naar AED
د.إ0.385717
1 Etherex(ETHEREX) naar CHF
Fr0.085131
1 Etherex(ETHEREX) naar HKD
HK$0.816627
1 Etherex(ETHEREX) naar AMD
֏40.206005
1 Etherex(ETHEREX) naar MAD
.د.م0.978481
1 Etherex(ETHEREX) naar MXN
$1.962217
1 Etherex(ETHEREX) naar SAR
ريال0.394125
1 Etherex(ETHEREX) naar ETB
Br16.075045
1 Etherex(ETHEREX) naar KES
KSh13.577869
1 Etherex(ETHEREX) naar JOD
د.أ0.0745159
1 Etherex(ETHEREX) naar PLN
0.389921
1 Etherex(ETHEREX) naar RON
лв0.464542
1 Etherex(ETHEREX) naar SEK
kr1.007909
1 Etherex(ETHEREX) naar BGN
лв0.17867
1 Etherex(ETHEREX) naar HUF
Ft35.48176
1 Etherex(ETHEREX) naar CZK
2.229171
1 Etherex(ETHEREX) naar KWD
د.ك0.0322657
1 Etherex(ETHEREX) naar ILS
0.343677
1 Etherex(ETHEREX) naar BOB
Bs0.726241
1 Etherex(ETHEREX) naar AZN
0.17867
1 Etherex(ETHEREX) naar TJS
SM0.969022
1 Etherex(ETHEREX) naar GEL
0.285872
1 Etherex(ETHEREX) naar AOA
Kz95.89324
1 Etherex(ETHEREX) naar BHD
.د.ب0.0396227
1 Etherex(ETHEREX) naar BMD
$0.1051
1 Etherex(ETHEREX) naar DKK
kr0.68315
1 Etherex(ETHEREX) naar HNL
L2.768334
1 Etherex(ETHEREX) naar MUR
4.836702
1 Etherex(ETHEREX) naar NAD
$1.827689
1 Etherex(ETHEREX) naar NOK
kr1.073071
1 Etherex(ETHEREX) naar NZD
$0.186027
1 Etherex(ETHEREX) naar PAB
B/.0.1051
1 Etherex(ETHEREX) naar PGK
K0.446675
1 Etherex(ETHEREX) naar QAR
ر.ق0.382564
1 Etherex(ETHEREX) naar RSD
дин.10.733863
1 Etherex(ETHEREX) naar UZS
soʻm1,251.190276
1 Etherex(ETHEREX) naar ALL
L8.839961
1 Etherex(ETHEREX) naar ANG
ƒ0.188129
1 Etherex(ETHEREX) naar AWG
ƒ0.188129
1 Etherex(ETHEREX) naar BBD
$0.2102
1 Etherex(ETHEREX) naar BAM
KM0.17867
1 Etherex(ETHEREX) naar BIF
Fr309.9399
1 Etherex(ETHEREX) naar BND
$0.13663
1 Etherex(ETHEREX) naar BSD
$0.1051
1 Etherex(ETHEREX) naar JMD
$16.871703
1 Etherex(ETHEREX) naar KHR
422.087906
1 Etherex(ETHEREX) naar KMF
Fr44.7726
1 Etherex(ETHEREX) naar LAK
2,284.782563
1 Etherex(ETHEREX) naar LKR
රු32.032378
1 Etherex(ETHEREX) naar MDL
L1.800363
1 Etherex(ETHEREX) naar MGA
Ar473.42295
1 Etherex(ETHEREX) naar MOP
P0.8408
1 Etherex(ETHEREX) naar MVR
1.61854
1 Etherex(ETHEREX) naar MWK
MK182.465161
1 Etherex(ETHEREX) naar MZN
MT6.721145
1 Etherex(ETHEREX) naar NPR
रु14.909486
1 Etherex(ETHEREX) naar PYG
745.3692
1 Etherex(ETHEREX) naar RWF
Fr152.5001
1 Etherex(ETHEREX) naar SBD
$0.864973
1 Etherex(ETHEREX) naar SCR
1.413595
1 Etherex(ETHEREX) naar SRD
$4.04635
1 Etherex(ETHEREX) naar SVC
$0.919625
1 Etherex(ETHEREX) naar SZL
L1.82874
1 Etherex(ETHEREX) naar TMT
m0.368901
1 Etherex(ETHEREX) naar TND
د.ت0.3087838
1 Etherex(ETHEREX) naar TTD
$0.712578
1 Etherex(ETHEREX) naar UGX
Sh366.1684
1 Etherex(ETHEREX) naar XAF
Fr60.0121
1 Etherex(ETHEREX) naar XCD
$0.28377
1 Etherex(ETHEREX) naar XOF
Fr60.0121
1 Etherex(ETHEREX) naar XPF
Fr10.8253
1 Etherex(ETHEREX) naar BWP
P1.41885
1 Etherex(ETHEREX) naar BZD
$0.211251
1 Etherex(ETHEREX) naar CVE
$10.103263
1 Etherex(ETHEREX) naar DJF
Fr18.6027
1 Etherex(ETHEREX) naar DOP
$6.753726
1 Etherex(ETHEREX) naar DZD
د.ج13.734468
1 Etherex(ETHEREX) naar FJD
$0.239628
1 Etherex(ETHEREX) naar GNF
Fr913.8445
1 Etherex(ETHEREX) naar GTQ
Q0.805066
1 Etherex(ETHEREX) naar GYD
$21.98692
1 Etherex(ETHEREX) naar ISK
kr13.3477

Etherex bron

Voor een beter begrip van Etherex kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Etherex
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Etherex

Hoeveel is Etherex (ETHEREX) vandaag waard?
De live ETHEREX prijs in USD is 0.1051 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige ETHEREX naar USD prijs?
De huidige prijs van ETHEREX naar USD is $ 0.1051. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Etherex?
De marktkapitalisatie van ETHEREX is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van ETHEREX?
De circulerende voorraad van ETHEREX is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van ETHEREX?
ETHEREX bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van ETHEREX?
ETHEREX zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van ETHEREX?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van ETHEREX is $ 55.94K USD.
Zal ETHEREX dit jaar hoger gaan?
ETHEREX kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de ETHEREX prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:45:32 (UTC+8)

Etherex (ETHEREX) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Industrie-updates
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit.

