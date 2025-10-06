BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Etarn prijs vandaag is 0.01232 USD. Volg realtime ETAN naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ETAN prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Etarn prijs vandaag is 0.01232 USD. Volg realtime ETAN naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ETAN prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over ETAN

ETAN Prijsinformatie

Wat is ETAN

ETAN whitepaper

ETAN officiële website

ETAN tokenomie

ETAN Prijsvoorspelling

ETAN Geschiedenis

ETAN koopgids

ETAN-naar-Fiat valutaconversie

ETAN spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Etarn logo

Etarn koers(ETAN)

1 ETAN naar USD live prijs:

$0.01232
$0.01232$0.01232
-3.75%1D
USD
Etarn (ETAN) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:45:24 (UTC+8)

Etarn (ETAN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.01
$ 0.01$ 0.01
24u laag
$ 0.01309
$ 0.01309$ 0.01309
24u hoog

$ 0.01
$ 0.01$ 0.01

$ 0.01309
$ 0.01309$ 0.01309

$ 0.09926169822293524
$ 0.09926169822293524$ 0.09926169822293524

$ 0.06178386169721456
$ 0.06178386169721456$ 0.06178386169721456

-0.89%

-3.75%

-14.45%

-14.45%

Etarn (ETAN) real-time prijs is $ 0.01232. De afgelopen 24 uur werd er ETAN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01 en een hoogtepunt van $ 0.01309, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ETAN hoogste prijs aller tijden is $ 0.09926169822293524, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.06178386169721456 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ETAN met -0.89% veranderd in het afgelopen uur, -3.75% in de afgelopen 24 uur en -14.45% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Etarn (ETAN) Marktinformatie

No.1589

$ 716.31K
$ 716.31K$ 716.31K

$ 177.40K
$ 177.40K$ 177.40K

$ 12.32M
$ 12.32M$ 12.32M

58.14M
58.14M 58.14M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

5.81%

BSC

De huidige marktkapitalisatie van Etarn is $ 716.31K, met een handelsvolume van $ 177.40K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ETAN is 58.14M, met een totale voorraad van 1000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 12.32M.

Etarn (ETAN) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Etarn prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.00048-3.75%
30 dagen$ -0.06615-84.30%
60 dagen$ -0.03768-75.36%
90 dagen$ -0.03768-75.36%
Etarn prijswijziging vandaag

ETAN registreerde vandaag een verandering van $ -0.00048 (-3.75%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Etarn 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.06615 (-84.30%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Etarn 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,ETAN zien we een verandering van $ -0.03768 (-75.36%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Etarn 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.03768 (-75.36%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Etarn (ETAN) bekijken?

Bekijk nu de Etarnprijsgeschiedenispagina.

Wat is Etarn (ETAN)?

Etarn (ETAN) is a Web3 sustainability project that transforms public sanitation into a self-sustaining ecosystem through its innovative “Toilet-to-Earn” model.

Etarn is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeEtarn investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van ETAN staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Etarn lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Etarn aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Etarn Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Etarn (ETAN) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Etarn (ETAN) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Etarn te bekijken.

Bekijk nu de Etarn prijsvoorspelling !

Etarn (ETAN) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Etarn (ETAN) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van ETAN token !

Hoe koop je Etarn (ETAN)?

Op zoek naar Hoe koop je Etarn? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Etarn gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

ETAN naar lokale valuta's

1 Etarn(ETAN) naar VND
324.2008
1 Etarn(ETAN) naar AUD
A$0.0189728
1 Etarn(ETAN) naar GBP
0.0093632
1 Etarn(ETAN) naar EUR
0.0107184
1 Etarn(ETAN) naar USD
$0.01232
1 Etarn(ETAN) naar MYR
RM0.0516208
1 Etarn(ETAN) naar TRY
0.518672
1 Etarn(ETAN) naar JPY
¥1.88496
1 Etarn(ETAN) naar ARS
ARS$17.9591104
1 Etarn(ETAN) naar RUB
1.0008768
1 Etarn(ETAN) naar INR
1.0919216
1 Etarn(ETAN) naar IDR
Rp205.3332512
1 Etarn(ETAN) naar PHP
0.7252784
1 Etarn(ETAN) naar EGP
￡E.0.5837216
1 Etarn(ETAN) naar BRL
R$0.0664048
1 Etarn(ETAN) naar CAD
C$0.0173712
1 Etarn(ETAN) naar BDT
1.501808
1 Etarn(ETAN) naar NGN
17.77776
1 Etarn(ETAN) naar COP
$47.56752
1 Etarn(ETAN) naar ZAR
R.0.2156
1 Etarn(ETAN) naar UAH
0.5184256
1 Etarn(ETAN) naar TZS
T.Sh.30.27024
1 Etarn(ETAN) naar VES
Bs2.74736
1 Etarn(ETAN) naar CLP
$11.65472
1 Etarn(ETAN) naar PKR
Rs3.4831104
1 Etarn(ETAN) naar KZT
6.456912
1 Etarn(ETAN) naar THB
฿0.4006464
1 Etarn(ETAN) naar TWD
NT$0.3808112
1 Etarn(ETAN) naar AED
د.إ0.0452144
1 Etarn(ETAN) naar CHF
Fr0.0099792
1 Etarn(ETAN) naar HKD
HK$0.0957264
1 Etarn(ETAN) naar AMD
֏4.713016
1 Etarn(ETAN) naar MAD
.د.م0.1146992
1 Etarn(ETAN) naar MXN
$0.2300144
1 Etarn(ETAN) naar SAR
ريال0.0462
1 Etarn(ETAN) naar ETB
Br1.884344
1 Etarn(ETAN) naar KES
KSh1.5916208
1 Etarn(ETAN) naar JOD
د.أ0.00873488
1 Etarn(ETAN) naar PLN
0.0457072
1 Etarn(ETAN) naar RON
лв0.0544544
1 Etarn(ETAN) naar SEK
kr0.1181488
1 Etarn(ETAN) naar BGN
лв0.020944
1 Etarn(ETAN) naar HUF
Ft4.159232
1 Etarn(ETAN) naar CZK
0.2613072
1 Etarn(ETAN) naar KWD
د.ك0.00378224
1 Etarn(ETAN) naar ILS
0.0402864
1 Etarn(ETAN) naar BOB
Bs0.0851312
1 Etarn(ETAN) naar AZN
0.020944
1 Etarn(ETAN) naar TJS
SM0.1135904
1 Etarn(ETAN) naar GEL
0.0335104
1 Etarn(ETAN) naar AOA
Kz11.240768
1 Etarn(ETAN) naar BHD
.د.ب0.00464464
1 Etarn(ETAN) naar BMD
$0.01232
1 Etarn(ETAN) naar DKK
kr0.08008
1 Etarn(ETAN) naar HNL
L0.3245088
1 Etarn(ETAN) naar MUR
0.5669664
1 Etarn(ETAN) naar NAD
$0.2142448
1 Etarn(ETAN) naar NOK
kr0.1257872
1 Etarn(ETAN) naar NZD
$0.0218064
1 Etarn(ETAN) naar PAB
B/.0.01232
1 Etarn(ETAN) naar PGK
K0.05236
1 Etarn(ETAN) naar QAR
ر.ق0.0448448
1 Etarn(ETAN) naar RSD
дин.1.2582416
1 Etarn(ETAN) naar UZS
soʻm146.6666432
1 Etarn(ETAN) naar ALL
L1.0362352
1 Etarn(ETAN) naar ANG
ƒ0.0220528
1 Etarn(ETAN) naar AWG
ƒ0.0220528
1 Etarn(ETAN) naar BBD
$0.02464
1 Etarn(ETAN) naar BAM
KM0.020944
1 Etarn(ETAN) naar BIF
Fr36.33168
1 Etarn(ETAN) naar BND
$0.016016
1 Etarn(ETAN) naar BSD
$0.01232
1 Etarn(ETAN) naar JMD
$1.9777296
1 Etarn(ETAN) naar KHR
49.4778592
1 Etarn(ETAN) naar KMF
Fr5.24832
1 Etarn(ETAN) naar LAK
267.8260816
1 Etarn(ETAN) naar LKR
රු3.7548896
1 Etarn(ETAN) naar MDL
L0.2110416
1 Etarn(ETAN) naar MGA
Ar55.49544
1 Etarn(ETAN) naar MOP
P0.09856
1 Etarn(ETAN) naar MVR
0.189728
1 Etarn(ETAN) naar MWK
MK21.3888752
1 Etarn(ETAN) naar MZN
MT0.787864
1 Etarn(ETAN) naar NPR
रु1.7477152
1 Etarn(ETAN) naar PYG
87.37344
1 Etarn(ETAN) naar RWF
Fr17.87632
1 Etarn(ETAN) naar SBD
$0.1013936
1 Etarn(ETAN) naar SCR
0.165704
1 Etarn(ETAN) naar SRD
$0.47432
1 Etarn(ETAN) naar SVC
$0.1078
1 Etarn(ETAN) naar SZL
L0.214368
1 Etarn(ETAN) naar TMT
m0.0432432
1 Etarn(ETAN) naar TND
د.ت0.03619616
1 Etarn(ETAN) naar TTD
$0.0835296
1 Etarn(ETAN) naar UGX
Sh42.92288
1 Etarn(ETAN) naar XAF
Fr7.03472
1 Etarn(ETAN) naar XCD
$0.033264
1 Etarn(ETAN) naar XOF
Fr7.03472
1 Etarn(ETAN) naar XPF
Fr1.26896
1 Etarn(ETAN) naar BWP
P0.16632
1 Etarn(ETAN) naar BZD
$0.0247632
1 Etarn(ETAN) naar CVE
$1.1843216
1 Etarn(ETAN) naar DJF
Fr2.18064
1 Etarn(ETAN) naar DOP
$0.7916832
1 Etarn(ETAN) naar DZD
د.ج1.6099776
1 Etarn(ETAN) naar FJD
$0.0280896
1 Etarn(ETAN) naar GNF
Fr107.1224
1 Etarn(ETAN) naar GTQ
Q0.0943712
1 Etarn(ETAN) naar GYD
$2.577344
1 Etarn(ETAN) naar ISK
kr1.56464

Etarn bron

Voor een beter begrip van Etarn kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Etarn
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Etarn

Hoeveel is Etarn (ETAN) vandaag waard?
De live ETAN prijs in USD is 0.01232 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige ETAN naar USD prijs?
De huidige prijs van ETAN naar USD is $ 0.01232. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Etarn?
De marktkapitalisatie van ETAN is $ 716.31K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van ETAN?
De circulerende voorraad van ETAN is 58.14M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van ETAN?
ETAN bereikte een ATH-prijs van 0.09926169822293524 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van ETAN?
ETAN zag een ATL-prijs van 0.06178386169721456 USD.
Wat is het handelsvolume van ETAN?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van ETAN is $ 177.40K USD.
Zal ETAN dit jaar hoger gaan?
ETAN kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de ETAN prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:45:24 (UTC+8)

Etarn (ETAN) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Industrie-updates
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

ETAN-naar-USD calculator

Bedrag

ETAN
ETAN
USD
USD

1 ETAN = 0.01232 USD

Handel in ETAN

ETAN/USDT
$0.01232
$0.01232$0.01232
-3.75%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,698.15
$101,698.15$101,698.15

-1.43%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,293.54
$3,293.54$3,293.54

-6.09%

Solana logo

Solana

SOL

$155.58
$155.58$155.58

-3.65%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.2958
$1.2958$1.2958

+763.86%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,698.15
$101,698.15$101,698.15

-1.43%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,293.54
$3,293.54$3,293.54

-6.09%

Solana logo

Solana

SOL

$155.58
$155.58$155.58

-3.65%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2216
$2.2216$2.2216

-2.65%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16264
$0.16264$0.16264

-0.78%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logo

XP8

XP8

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4419
$0.4419$0.4419

+783.80%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4419
$0.4419$0.4419

+783.80%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.2958
$1.2958$1.2958

+763.86%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.09500
$0.09500$0.09500

+519.29%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2667
$0.2667$0.2667

+307.17%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000040381
$0.0000000040381$0.0000000040381

+188.39%