Etarn (ETAN) is a Web3 sustainability project that transforms public sanitation into a self-sustaining ecosystem through its innovative “Toilet-to-Earn” model. Etarn (ETAN) is a Web3 sustainability project that transforms public sanitation into a self-sustaining ecosystem through its innovative “Toilet-to-Earn” model.

Etarn Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Etarn (ETAN) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Etarn (ETAN) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Etarn te bekijken.

Bekijk nu de Etarn prijsvoorspelling !

Etarn (ETAN) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Etarn (ETAN) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van ETAN token !

Hoe koop je Etarn (ETAN)?

Op zoek naar Hoe koop je Etarn? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Etarn gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

ETAN naar lokale valuta's

Probeer Converter

Etarn bron

Voor een beter begrip van Etarn kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Mensen vragen ook: Andere vragen over Etarn Hoeveel is Etarn (ETAN) vandaag waard? De live ETAN prijs in USD is 0.01232 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens. Wat is de huidige ETAN naar USD prijs? $ 0.01232 . Bekijk De huidige prijs van ETAN naar USD is. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens. Wat is de marktkapitalisatie van Etarn? De marktkapitalisatie van ETAN is $ 716.31K USD . Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan. Wat is de circulerende voorraad van ETAN? De circulerende voorraad van ETAN is 58.14M USD . Wat was de all-time high (ATH) prijs van ETAN? ETAN bereikte een ATH-prijs van 0.09926169822293524 USD . Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van ETAN? ETAN zag een ATL-prijs van 0.06178386169721456 USD . Wat is het handelsvolume van ETAN? Het actuele 24‑uurs handelsvolume van ETAN is $ 177.40K USD . Zal ETAN dit jaar hoger gaan? ETAN kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de ETAN prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.

Etarn (ETAN) Belangrijke updates uit de sector

