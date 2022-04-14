Eesee (ESE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Eesee (ESE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Eesee (ESE) Informatie Eesee is a one-stop liquidity solution for sellers, with a gamified marketplace and a launchpad, tailored for digital assets, tokens and RWAs. Eesee is a one-stop liquidity solution for sellers, with a gamified marketplace and a launchpad, tailored for digital assets, tokens and RWAs. Officiële website: https://eesee.io/ Whitepaper: https://docsend.com/view/bkuqqmg57r2kxbqa/d/94i9ppu2tw8vm7i5 Block explorer: https://etherscan.io/token/0x908dDb096BFb3AcB19e2280aAD858186ea4935C4 Koop nu ESE!

Eesee (ESE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Eesee (ESE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.88M $ 2.88M $ 2.88M Totale voorraad: $ 638.04M $ 638.04M $ 638.04M Circulerende voorraad: $ 563.05M $ 563.05M $ 563.05M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.11M $ 5.11M $ 5.11M Hoogste ooit: $ 0.1775 $ 0.1775 $ 0.1775 Laagste ooit: $ 0.005060460607539137 $ 0.005060460607539137 $ 0.005060460607539137 Huidige prijs: $ 0.005113 $ 0.005113 $ 0.005113 Meer informatie over Eesee (ESE) prijs

Eesee (ESE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Eesee (ESE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ESE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ESE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ESE begrijpt, kun je de live prijs van ESE token verkennen!

Eesee (ESE) Prijsgeschiedenis Door de ESE prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ESE prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van ESE Wil je weten waar je ESE naartoe gaat? Onze ESE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ESE token!

