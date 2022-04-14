ESCG (ESCG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ESCG (ESCG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ESCG (ESCG) Informatie ESCG - Govern. Earn. Stabilize. ESCG is the core utility and governance token designed to support a sustainable and community-driven DeFi environment. It delivers three essential functions: Governance Rights, Yield Opportunities, Stabilization Mechanisms. The Triple-Utility Token Powering the ESCC Ecosystem. Officiële website: https://www.escc.io/ Whitepaper: https://escg.gitbook.io/escg Block explorer: https://solscan.io/token/3D536LszhuDmS4eB2DdXpH2aLmeEbpH6owTGLLYe8up3

ESCG (ESCG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ESCG (ESCG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 322.46M $ 322.46M $ 322.46M Hoogste ooit: $ 1.45 $ 1.45 $ 1.45 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.107488 $ 0.107488 $ 0.107488 Meer informatie over ESCG (ESCG) prijs

ESCG (ESCG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ESCG (ESCG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ESCG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ESCG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ESCG begrijpt, kun je de live prijs van ESCG token verkennen!

