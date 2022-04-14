Equilibria Finance (EQB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Equilibria Finance (EQB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Equilibria Finance (EQB) Informatie Equilibria is the first yield booster of Pendle. It is designed and innovated for Pendle. Equilibria is also a genesis member of NGAD. Officiële website: https://equilibria.fi Whitepaper: https://docs.equilibria.fi Block explorer: https://etherscan.io/token/0xfE80D611c6403f70e5B1b9B722D2B3510B740B2B

Equilibria Finance (EQB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Equilibria Finance (EQB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 15.69M $ 15.69M $ 15.69M Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 33.85M $ 33.85M $ 33.85M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 46.35M $ 46.35M $ 46.35M Hoogste ooit: $ 2.4854 $ 2.4854 $ 2.4854 Laagste ooit: $ 0.010829351961722994 $ 0.010829351961722994 $ 0.010829351961722994 Huidige prijs: $ 0.4635 $ 0.4635 $ 0.4635 Meer informatie over Equilibria Finance (EQB) prijs

Equilibria Finance (EQB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Equilibria Finance (EQB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal EQB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel EQB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van EQB begrijpt, kun je de live prijs van EQB token verkennen!

Hoe koop je EQB? Wil je Equilibria Finance (EQB) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om EQB te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je EQB koopt op MEXC!

Equilibria Finance (EQB) Prijsgeschiedenis Door de EQB prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de EQB prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van EQB Wil je weten waar je EQB naartoe gaat? Onze EQB prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van EQB token!

