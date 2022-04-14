Balance (EPT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Balance (EPT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Balance (EPT) Informatie Balance is a next-gen AI+Web3 protocol and framework for social and gaming, seamlessly integrating AI technology, blockchain technology, and decentralized applications. By combining AI Agents (intelligent, adaptive digital companions) with Key Nodes, which govern and secure the network, Balance enables a highly interactive, decentralized ecosystem for entertainment, productivity, and beyond. Officiële website: https://balance.fun/ Whitepaper: https://balancefun.gitbook.io/balance Block explorer: https://bscscan.com/token/0x3dc8e2d80b6215a1bccae4d38715c3520581e77c

Balance (EPT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Balance (EPT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 13.93M $ 13.93M $ 13.93M Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 2.95B $ 2.95B $ 2.95B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 47.28M $ 47.28M $ 47.28M Hoogste ooit: $ 0.0564 $ 0.0564 $ 0.0564 Laagste ooit: $ 0.003791516162432348 $ 0.003791516162432348 $ 0.003791516162432348 Huidige prijs: $ 0.004728 $ 0.004728 $ 0.004728 Meer informatie over Balance (EPT) prijs

Balance (EPT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Balance (EPT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal EPT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel EPT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van EPT begrijpt, kun je de live prijs van EPT token verkennen!

Balance (EPT) Prijsgeschiedenis Door de EPT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de EPT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van EPT Wil je weten waar je EPT naartoe gaat? Onze EPT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van EPT token!

