The Epiko (EPIKO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in The Epiko (EPIKO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

The Epiko (EPIKO) Informatie Epiko - GameFi Platform on Blockchain Powering the Next Generation of Web 3.0 Gaming Ecosystem. They aim to bring high-quality, fun experiences to the blockchain and to help gather mainstream crypto adoption. Players fully own their own assets and can actively participate in the game ecosystem. Officiële website: https://epiko.io Whitepaper: https://docs.epiko.io/ Block explorer: https://solscan.io/token/6ep1sNB9UWni3nBZUX84USsRBhKRzMAxEmcia479cWTh Koop nu EPIKO!

The Epiko (EPIKO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor The Epiko (EPIKO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 125.68K $ 125.68K $ 125.68K Totale voorraad: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Circulerende voorraad: $ 174.53M $ 174.53M $ 174.53M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 216.03K $ 216.03K $ 216.03K Hoogste ooit: $ 0.0344884 $ 0.0344884 $ 0.0344884 Laagste ooit: $ 0.000256123717200183 $ 0.000256123717200183 $ 0.000256123717200183 Huidige prijs: $ 0.0007201 $ 0.0007201 $ 0.0007201 Meer informatie over The Epiko (EPIKO) prijs

The Epiko (EPIKO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van The Epiko (EPIKO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal EPIKO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel EPIKO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van EPIKO begrijpt, kun je de live prijs van EPIKO token verkennen!

Hoe koop je EPIKO? Wil je The Epiko (EPIKO) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om EPIKO te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je EPIKO koopt op MEXC!

The Epiko (EPIKO) Prijsgeschiedenis Door de EPIKO prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de EPIKO prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van EPIKO Wil je weten waar je EPIKO naartoe gaat? Onze EPIKO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van EPIKO token!

