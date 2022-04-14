TEH EPIK DUCK (EPIK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in TEH EPIK DUCK (EPIK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

TEH EPIK DUCK (EPIK) Informatie Memecoin created on a livestream by Mando (@rektmando) as a joke using pump.fun which ended up blowing up in popularity. The meme is related to a duck which was popular in gaming circles 15 years ago. Memecoin created on a livestream by Mando (@rektmando) as a joke using pump.fun which ended up blowing up in popularity. The meme is related to a duck which was popular in gaming circles 15 years ago. Officiële website: https://epikduckcoin.com/ Block explorer: https://solscan.io/token/3BgwJ8b7b9hHX4sgfZ2KJhv9496CoVfsMK2YePevsBRw

TEH EPIK DUCK (EPIK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor TEH EPIK DUCK (EPIK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 846.67M $ 846.67M $ 846.67M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.17M $ 3.17M $ 3.17M Hoogste ooit: $ 0.043943 $ 0.043943 $ 0.043943 Laagste ooit: $ 0.001254185296328304 $ 0.001254185296328304 $ 0.001254185296328304 Huidige prijs: $ 0.003745 $ 0.003745 $ 0.003745 Meer informatie over TEH EPIK DUCK (EPIK) prijs

TEH EPIK DUCK (EPIK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van TEH EPIK DUCK (EPIK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal EPIK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel EPIK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van EPIK begrijpt, kun je de live prijs van EPIK token verkennen!

TEH EPIK DUCK (EPIK) Prijsgeschiedenis Door de EPIK prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de EPIK prijsgeschiedenis!

