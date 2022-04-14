E Money Network (EMYC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in E Money Network (EMYC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

E Money Network (EMYC) Informatie Leading the way with Modular RWA protocol. We're revolutionizing the blockchain landscape as the FIRST MiCA Compliant Modular blockchain. E Money Network seamlessly connects DeFi 2.0 and RWA tokenisation, creating a bridge between Web 2.0 and Web 3.0 liquidity. Explore the possibilities with us! Leading the way with Modular RWA protocol. We're revolutionizing the blockchain landscape as the FIRST MiCA Compliant Modular blockchain. E Money Network seamlessly connects DeFi 2.0 and RWA tokenisation, creating a bridge between Web 2.0 and Web 3.0 liquidity. Explore the possibilities with us! Officiële website: https://emoney.io/ Whitepaper: https://whitepaper.emoney.network/ Block explorer: https://bscscan.com/token/0xe3f53c0d48360de764dDc2a1A82c3e6DB5d4624d Koop nu EMYC!

E Money Network (EMYC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor E Money Network (EMYC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.50M $ 2.50M $ 2.50M Totale voorraad: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Circulerende voorraad: $ 145.38M $ 145.38M $ 145.38M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.88M $ 6.88M $ 6.88M Hoogste ooit: $ 0.53 $ 0.53 $ 0.53 Laagste ooit: $ 0.014184030324586042 $ 0.014184030324586042 $ 0.014184030324586042 Huidige prijs: $ 0.01719 $ 0.01719 $ 0.01719 Meer informatie over E Money Network (EMYC) prijs

E Money Network (EMYC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van E Money Network (EMYC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal EMYC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel EMYC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van EMYC begrijpt, kun je de live prijs van EMYC token verkennen!

Hoe koop je EMYC? Wil je E Money Network (EMYC) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om EMYC te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je EMYC koopt op MEXC!

E Money Network (EMYC) Prijsgeschiedenis Door de EMYC prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de EMYC prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van EMYC Wil je weten waar je EMYC naartoe gaat? Onze EMYC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van EMYC token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!