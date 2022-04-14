Emerald (EMRLD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Emerald (EMRLD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Emerald (EMRLD) Informatie The Emerald Co project is a first mover in this space giving users revenue share opportunities from several sources such as profits from the emerald mines, wholesale and retail sales of emeralds, rental and auction profits of high-end luxury jewelry, providing the real-world connection to real-world assets. Own part of the process, and be part of the Emerald Empire. Officiële website: https://emeraldco.io Whitepaper: https://docsend.com/view/gi3fgye83v68g4e2 Block explorer: https://etherscan.io/token/0xebb1afb0a4ddc9b1f84d9aa72ff956cd1c1eb4be

Emerald (EMRLD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Emerald (EMRLD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 736.00K Hoogste ooit: $ 0.049 Laagste ooit: $ 0.000493232335467021 Huidige prijs: $ 0.000736

Emerald (EMRLD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Emerald (EMRLD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal EMRLD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel EMRLD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van EMRLD begrijpt, kun je de live prijs van EMRLD token verkennen!

Emerald (EMRLD) Prijsgeschiedenis Door de EMRLD prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de EMRLD prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van EMRLD Wil je weten waar je EMRLD naartoe gaat? Onze EMRLD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van EMRLD token!

