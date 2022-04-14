EMR (EMR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in EMR (EMR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

EMR (EMR) Informatie Emorya Finance $EMR is a Hyper Deflationary Token created on MultiversX Blockchain and it is the first project of this kind on the global scale that aims to offer you the opportunity to earn rewards depending on the calories you burn. And the only project with such a limited supply that will stop the burning function at just 1 milion tokens! The First Global Project of this kind is conceived to give you the opportunity to earn rewards by burning your calories. EMR is an ambitious project that will establish a monopoly, encompassing all aspects of sports, finance, the crypto world, and every aspect of human life, aiming to bring a significant improvement in the quality of people's lives in the near future. Officiële website: https://emorya.com Whitepaper: https://docs.emorya.com/docs/whitepaper/introduction Block explorer: https://explorer.multiversx.com/tokens/EMR-d10ed9

EMR (EMR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor EMR (EMR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.99M $ 2.99M $ 2.99M Totale voorraad: $ 985.90M $ 985.90M $ 985.90M Circulerende voorraad: $ 837.33M $ 837.33M $ 837.33M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.57M $ 3.57M $ 3.57M Hoogste ooit: $ 0.07 $ 0.07 $ 0.07 Laagste ooit: $ 0.000758057086080487 $ 0.000758057086080487 $ 0.000758057086080487 Huidige prijs: $ 0.003568 $ 0.003568 $ 0.003568 Meer informatie over EMR (EMR) prijs

EMR (EMR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van EMR (EMR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal EMR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel EMR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van EMR begrijpt, kun je de live prijs van EMR token verkennen!

