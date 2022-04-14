Elixir (ELX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Elixir (ELX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Elixir (ELX) Informatie The Elixir network is a new primitive, purpose-built to power the next generation of institutional liquidity. Elixir powers deUSD – a fully collateralized, yield-bearing synthetic dollar. Elixir is the most widely adopted network by RWAs: exclusively bringing funds from BlackRock, Hamilton Lane, and others to DeFi for the first time through deUSD. The Elixir network is secured by 30,000+ global validators. Officiële website: https://elixir.xyz/ Whitepaper: https://docs.elixir.finance/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x89A8c847f41C0dfA6c8B88638bACca8a0b777Da7

Elixir (ELX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Elixir (ELX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 124.66M $ 124.66M $ 124.66M Hoogste ooit: $ 1 $ 1 $ 1 Laagste ooit: $ 0.07329290180383641 $ 0.07329290180383641 $ 0.07329290180383641 Huidige prijs: $ 0.12466 $ 0.12466 $ 0.12466 Meer informatie over Elixir (ELX) prijs

Elixir (ELX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Elixir (ELX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ELX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ELX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ELX begrijpt, kun je de live prijs van ELX token verkennen!

