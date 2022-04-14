Dogelon Mars (ELON) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Dogelon Mars (ELON), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Dogelon Mars (ELON) Informatie In the year 2420 a young Dogelon was born onto the beautiful red sands of Mars where he would live peacefully alongside his family. Together they worked hard to develop their expanding colony into a hub of technology that would bring prosperity to all life across the galaxy. This development continued until the dreaded arrival of the Annihilators who would chase young Dogelon backwards through time and space where he would find refuge on planet Earth and begin a new journey. In the year 2420 a young Dogelon was born onto the beautiful red sands of Mars where he would live peacefully alongside his family. Together they worked hard to develop their expanding colony into a hub of technology that would bring prosperity to all life across the galaxy. This development continued until the dreaded arrival of the Annihilators who would chase young Dogelon backwards through time and space where he would find refuge on planet Earth and begin a new journey. Officiële website: https://dogelonmars.com/ Block explorer: https://solscan.io/token/7ZCm8WBN9aLa3o47SoYctU6iLdj7wkGG5SV2hE5CgtD5 Koop nu ELON!

Dogelon Mars (ELON) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Dogelon Mars (ELON), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 51.62M $ 51.62M $ 51.62M Totale voorraad: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Circulerende voorraad: $ 549.65T $ 549.65T $ 549.65T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 93.91M $ 93.91M $ 93.91M Hoogste ooit: $ 0.00000188 $ 0.00000188 $ 0.00000188 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00000009391 $ 0.00000009391 $ 0.00000009391 Meer informatie over Dogelon Mars (ELON) prijs

Dogelon Mars (ELON) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Dogelon Mars (ELON) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ELON tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ELON tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ELON begrijpt, kun je de live prijs van ELON token verkennen!

