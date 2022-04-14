Elk Finance (ELK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Elk Finance (ELK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Elk Finance (ELK) Informatie Elk Finance is at the forefront of blockchain interoperability and abstraction, making Web3 accessible and seamlessly integrated into the internet of tomorrow. Founded in 2021, Elk Finance empowers developers and users across over 30 blockchains. Our ecosystem is powered by the $ELK utility token, providing safe and powerful infrastructure for trading, farming, and building bridges and multichain dApps. Join us on our journey to the multichain future! Elk Finance is at the forefront of blockchain interoperability and abstraction, making Web3 accessible and seamlessly integrated into the internet of tomorrow. Founded in 2021, Elk Finance empowers developers and users across over 30 blockchains. Our ecosystem is powered by the $ELK utility token, providing safe and powerful infrastructure for trading, farming, and building bridges and multichain dApps. Join us on our journey to the multichain future! Officiële website: https://elk.finance Whitepaper: https://elk.finance/litepaper.html Block explorer: https://polygonscan.com/token/0xeEeEEb57642040bE42185f49C52F7E9B38f8eeeE Koop nu ELK!

Elk Finance (ELK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Elk Finance (ELK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 42.42M $ 42.42M $ 42.42M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Hoogste ooit: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.03317 $ 0.03317 $ 0.03317 Meer informatie over Elk Finance (ELK) prijs

Elk Finance (ELK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Elk Finance (ELK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ELK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ELK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ELK begrijpt, kun je de live prijs van ELK token verkennen!

