Eliza (ELIZA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Eliza (ELIZA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.

Eliza (ELIZA) Informatie ELIZA is a meme coin. ELIZA is a meme coin. Officiële website: https://www.elizawakesup.ai/ Block explorer: https://solscan.io/token/5voS9evDjxF589WuEub5i4ti7FWQmZCsAsyD5ucbuRqM Koop nu ELIZA!

Eliza (ELIZA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Eliza (ELIZA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.42M $ 1.42M $ 1.42M Totale voorraad: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Circulerende voorraad: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.42M $ 1.42M $ 1.42M Hoogste ooit: $ 0.17666 $ 0.17666 $ 0.17666 Laagste ooit: $ 0.001318565531956296 $ 0.001318565531956296 $ 0.001318565531956296 Huidige prijs: $ 0.001416 $ 0.001416 $ 0.001416 Meer informatie over Eliza (ELIZA) prijs

Eliza (ELIZA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Eliza (ELIZA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ELIZA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ELIZA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ELIZA begrijpt, kun je de live prijs van ELIZA token verkennen!

Hoe koop je ELIZA? Wil je Eliza (ELIZA) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om ELIZA te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je ELIZA koopt op MEXC!

Eliza (ELIZA) Prijsgeschiedenis Door de ELIZA prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ELIZA prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van ELIZA Wil je weten waar je ELIZA naartoe gaat? Onze ELIZA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ELIZA token!

