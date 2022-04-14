Elixir Games (ELIX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Elixir Games (ELIX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Elixir Games (ELIX) Informatie Elixir Games is the largest game platform on web3 with more than 130 games. One-stop platform for all web3 games, safe, frictionless and backed by gaming giants such as Square Enix, GameStop and WeMade. Elixir Games is the largest game platform on web3 with more than 130 games. One-stop platform for all web3 games, safe, frictionless and backed by gaming giants such as Square Enix, GameStop and WeMade. Officiële website: https://elixir.games/ Whitepaper: https://whitepaper.elixir.games/ Block explorer: https://solscan.io/token/5cbq1HriesW4zHpFEk9Gc8UT4ccmfHcBTDCa2XcBduTo Koop nu ELIX!

Elixir Games (ELIX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Elixir Games (ELIX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 741.47K $ 741.47K $ 741.47K Totale voorraad: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Circulerende voorraad: $ 245.93M $ 245.93M $ 245.93M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.52M $ 4.52M $ 4.52M Hoogste ooit: $ 0.23604 $ 0.23604 $ 0.23604 Laagste ooit: $ 0.002354886590692024 $ 0.002354886590692024 $ 0.002354886590692024 Huidige prijs: $ 0.003015 $ 0.003015 $ 0.003015 Meer informatie over Elixir Games (ELIX) prijs

Elixir Games (ELIX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Elixir Games (ELIX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ELIX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ELIX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ELIX begrijpt, kun je de live prijs van ELIX token verkennen!

