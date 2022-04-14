Elderglade (ELDE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Elderglade (ELDE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Elderglade (ELDE) Informatie Elderglade is a next-generation Web3 fantasy game ecosystem that combines two of gaming’s most successful genres. It creates a unique hybrid model that supports both high-volume user acquisition and deep, long-session engagement. The ecosystem is accessible via LINE, Telegram, native mobile apps (iOS and Android), and browser, enabling frictionless onboarding at massive scale. Elderglade is a next-generation Web3 fantasy game ecosystem that combines two of gaming’s most successful genres. It creates a unique hybrid model that supports both high-volume user acquisition and deep, long-session engagement. The ecosystem is accessible via LINE, Telegram, native mobile apps (iOS and Android), and browser, enabling frictionless onboarding at massive scale. Officiële website: https://elderglade.com/ Whitepaper: https://elderglade.gitbook.io/elderglade-whitepaper Block explorer: https://bscscan.com/token/0x799a290f9cc4085a0ce5b42b5f2c30193a7a872b Koop nu ELDE!

Elderglade (ELDE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Elderglade (ELDE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 981.71K $ 981.71K $ 981.71K Totale voorraad: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Circulerende voorraad: $ 135.22M $ 135.22M $ 135.22M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.90M $ 2.90M $ 2.90M Hoogste ooit: $ 0.48599 $ 0.48599 $ 0.48599 Laagste ooit: $ 0.007255966129597512 $ 0.007255966129597512 $ 0.007255966129597512 Huidige prijs: $ 0.00726 $ 0.00726 $ 0.00726 Meer informatie over Elderglade (ELDE) prijs

Elderglade (ELDE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Elderglade (ELDE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ELDE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ELDE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ELDE begrijpt, kun je de live prijs van ELDE token verkennen!

Elderglade (ELDE) Prijsgeschiedenis Door de ELDE prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ELDE prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van ELDE Wil je weten waar je ELDE naartoe gaat? Onze ELDE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ELDE token!

