De live ELA prijs vandaag is 1.295 USD. Volg realtime ELA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ELA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over ELA

ELA Prijsinformatie

Wat is ELA

ELA whitepaper

ELA officiële website

ELA tokenomie

ELA Prijsvoorspelling

ELA Geschiedenis

ELA koopgids

ELA-naar-Fiat valutaconversie

ELA spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

ELA logo

ELA koers(ELA)

1 ELA naar USD live prijs:

$1.295
-0.84%1D
USD
ELA (ELA) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:45:10 (UTC+8)

ELA (ELA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 1.251
24u laag
$ 1.313
24u hoog

$ 1.251
$ 1.313
--
--
+1.09%

-0.84%

-11.06%

-11.06%

ELA (ELA) real-time prijs is $ 1.295. De afgelopen 24 uur werd er ELA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.251 en een hoogtepunt van $ 1.313, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ELA hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ELA met +1.09% veranderd in het afgelopen uur, -0.84% in de afgelopen 24 uur en -11.06% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

ELA (ELA) Marktinformatie

--
$ 4.32K
$ 4.32K$ 4.32K

$ 36.54M
$ 36.54M$ 36.54M

--
28,220,000
28,220,000 28,220,000

ELASTOS

De huidige marktkapitalisatie van ELA is --, met een handelsvolume van $ 4.32K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ELA is --, met een totale voorraad van 28220000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 36.54M.

ELA (ELA) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van ELA prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.01097-0.84%
30 dagen$ -0.626-32.59%
60 dagen$ +0.295+29.50%
90 dagen$ +0.295+29.50%
ELA prijswijziging vandaag

ELA registreerde vandaag een verandering van $ -0.01097 (-0.84%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

ELA 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.626 (-32.59%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

ELA 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,ELA zien we een verandering van $ +0.295 (+29.50%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

ELA 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.295 (+29.50%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van ELA (ELA) bekijken?

Bekijk nu de ELAprijsgeschiedenispagina.

Wat is ELA (ELA)?

Elastos is building a decentralized internet infrastructure that gives users true digital ownership and privacy, secured by Bitcoin's hashpower.

ELA is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeELA investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van ELA staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over ELA lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je ELA aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

ELA Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal ELA (ELA) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je ELA (ELA) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor ELA te bekijken.

Bekijk nu de ELA prijsvoorspelling !

ELA (ELA) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van ELA (ELA) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van ELA token !

Hoe koop je ELA (ELA)?

Op zoek naar Hoe koop je ELA? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt ELA gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

ELA naar lokale valuta's

1 ELA(ELA) naar VND
34,077.925
1 ELA(ELA) naar AUD
A$1.9943
1 ELA(ELA) naar GBP
0.9842
1 ELA(ELA) naar EUR
1.12665
1 ELA(ELA) naar USD
$1.295
1 ELA(ELA) naar MYR
RM5.42605
1 ELA(ELA) naar TRY
54.5195
1 ELA(ELA) naar JPY
¥198.135
1 ELA(ELA) naar ARS
ARS$1,887.7474
1 ELA(ELA) naar RUB
105.2058
1 ELA(ELA) naar INR
114.77585
1 ELA(ELA) naar IDR
Rp21,583.3247
1 ELA(ELA) naar PHP
76.23665
1 ELA(ELA) naar EGP
￡E.61.3571
1 ELA(ELA) naar BRL
R$6.98005
1 ELA(ELA) naar CAD
C$1.82595
1 ELA(ELA) naar BDT
157.8605
1 ELA(ELA) naar NGN
1,868.685
1 ELA(ELA) naar COP
$4,999.995
1 ELA(ELA) naar ZAR
R.22.6625
1 ELA(ELA) naar UAH
54.4936
1 ELA(ELA) naar TZS
T.Sh.3,181.815
1 ELA(ELA) naar VES
Bs288.785
1 ELA(ELA) naar CLP
$1,225.07
1 ELA(ELA) naar PKR
Rs366.1224
1 ELA(ELA) naar KZT
678.7095
1 ELA(ELA) naar THB
฿42.1134
1 ELA(ELA) naar TWD
NT$40.02845
1 ELA(ELA) naar AED
د.إ4.75265
1 ELA(ELA) naar CHF
Fr1.04895
1 ELA(ELA) naar HKD
HK$10.06215
1 ELA(ELA) naar AMD
֏495.40225
1 ELA(ELA) naar MAD
.د.م12.05645
1 ELA(ELA) naar MXN
$24.17765
1 ELA(ELA) naar SAR
ريال4.85625
1 ELA(ELA) naar ETB
Br198.07025
1 ELA(ELA) naar KES
KSh167.30105
1 ELA(ELA) naar JOD
د.أ0.918155
1 ELA(ELA) naar PLN
4.80445
1 ELA(ELA) naar RON
лв5.7239
1 ELA(ELA) naar SEK
kr12.41905
1 ELA(ELA) naar BGN
лв2.2015
1 ELA(ELA) naar HUF
Ft437.192
1 ELA(ELA) naar CZK
27.46695
1 ELA(ELA) naar KWD
د.ك0.397565
1 ELA(ELA) naar ILS
4.23465
1 ELA(ELA) naar BOB
Bs8.94845
1 ELA(ELA) naar AZN
2.2015
1 ELA(ELA) naar TJS
SM11.9399
1 ELA(ELA) naar GEL
3.5224
1 ELA(ELA) naar AOA
Kz1,181.558
1 ELA(ELA) naar BHD
.د.ب0.488215
1 ELA(ELA) naar BMD
$1.295
1 ELA(ELA) naar DKK
kr8.4175
1 ELA(ELA) naar HNL
L34.1103
1 ELA(ELA) naar MUR
59.5959
1 ELA(ELA) naar NAD
$22.52005
1 ELA(ELA) naar NOK
kr13.22195
1 ELA(ELA) naar NZD
$2.29215
1 ELA(ELA) naar PAB
B/.1.295
1 ELA(ELA) naar PGK
K5.50375
1 ELA(ELA) naar QAR
ر.ق4.7138
1 ELA(ELA) naar RSD
дин.132.25835
1 ELA(ELA) naar UZS
soʻm15,416.6642
1 ELA(ELA) naar ALL
L108.92245
1 ELA(ELA) naar ANG
ƒ2.31805
1 ELA(ELA) naar AWG
ƒ2.31805
1 ELA(ELA) naar BBD
$2.59
1 ELA(ELA) naar BAM
KM2.2015
1 ELA(ELA) naar BIF
Fr3,818.955
1 ELA(ELA) naar BND
$1.6835
1 ELA(ELA) naar BSD
$1.295
1 ELA(ELA) naar JMD
$207.88635
1 ELA(ELA) naar KHR
5,200.7977
1 ELA(ELA) naar KMF
Fr551.67
1 ELA(ELA) naar LAK
28,152.17335
1 ELA(ELA) naar LKR
රු394.6901
1 ELA(ELA) naar MDL
L22.18335
1 ELA(ELA) naar MGA
Ar5,833.3275
1 ELA(ELA) naar MOP
P10.36
1 ELA(ELA) naar MVR
19.943
1 ELA(ELA) naar MWK
MK2,248.26245
1 ELA(ELA) naar MZN
MT82.81525
1 ELA(ELA) naar NPR
रु183.7087
1 ELA(ELA) naar PYG
9,184.14
1 ELA(ELA) naar RWF
Fr1,879.045
1 ELA(ELA) naar SBD
$10.65785
1 ELA(ELA) naar SCR
17.41775
1 ELA(ELA) naar SRD
$49.8575
1 ELA(ELA) naar SVC
$11.33125
1 ELA(ELA) naar SZL
L22.533
1 ELA(ELA) naar TMT
m4.54545
1 ELA(ELA) naar TND
د.ت3.80471
1 ELA(ELA) naar TTD
$8.7801
1 ELA(ELA) naar UGX
Sh4,511.78
1 ELA(ELA) naar XAF
Fr739.445
1 ELA(ELA) naar XCD
$3.4965
1 ELA(ELA) naar XOF
Fr739.445
1 ELA(ELA) naar XPF
Fr133.385
1 ELA(ELA) naar BWP
P17.4825
1 ELA(ELA) naar BZD
$2.60295
1 ELA(ELA) naar CVE
$124.48835
1 ELA(ELA) naar DJF
Fr229.215
1 ELA(ELA) naar DOP
$83.2167
1 ELA(ELA) naar DZD
د.ج169.2306
1 ELA(ELA) naar FJD
$2.9526
1 ELA(ELA) naar GNF
Fr11,260.025
1 ELA(ELA) naar GTQ
Q9.9197
1 ELA(ELA) naar GYD
$270.914
1 ELA(ELA) naar ISK
kr164.465

ELA bron

Voor een beter begrip van ELA kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van ELA
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over ELA

Hoeveel is ELA (ELA) vandaag waard?
De live ELA prijs in USD is 1.295 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige ELA naar USD prijs?
De huidige prijs van ELA naar USD is $ 1.295. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van ELA?
De marktkapitalisatie van ELA is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van ELA?
De circulerende voorraad van ELA is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van ELA?
ELA bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van ELA?
ELA zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van ELA?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van ELA is $ 4.32K USD.
Zal ELA dit jaar hoger gaan?
ELA kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de ELA prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
ELA (ELA) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Industrie-updates
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

ELA-naar-USD calculator

Bedrag

ELA
ELA
USD
USD

1 ELA = 1.295 USD

Handel in ELA

ELA/USDT
$1.295
-0.84%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

