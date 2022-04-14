Enjinstarter (EJS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Enjinstarter (EJS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Enjinstarter (EJS) Informatie EnjinStarter is a launchpad focused on blockchain games, NFTs, and the Metaverses. Built on Enjin's Jumpnet, we are focused on building an ecosystem for Enjin and Efinity, bringing together a community of innovative developers and content creators to develop strategies for utilizing digital assets in their games and projects. Areas of interest include Blockchain Gaming, Metaverses, AR & VR, Virtual Beings and Infrastructure Officiële website: https://www.enjinstarter.com/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x96610186f3ab8d73ebee1cf950c750f3b1fb79c2

Enjinstarter (EJS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Enjinstarter (EJS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 4.94B $ 4.94B $ 4.94B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 224.50K $ 224.50K $ 224.50K Hoogste ooit: $ 0.2218 $ 0.2218 $ 0.2218 Laagste ooit: $ 0.000043471294679061 $ 0.000043471294679061 $ 0.000043471294679061 Huidige prijs: $ 0.0000449 $ 0.0000449 $ 0.0000449 Meer informatie over Enjinstarter (EJS) prijs

Enjinstarter (EJS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Enjinstarter (EJS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal EJS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel EJS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van EJS begrijpt, kun je de live prijs van EJS token verkennen!

