De live Egg Smash prijs vandaag is 0.00000085 USD. Volg realtime EGSM naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de EGSM prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over EGSM

EGSM Prijsinformatie

Wat is EGSM

EGSM whitepaper

EGSM officiële website

EGSM tokenomie

EGSM Prijsvoorspelling

EGSM Geschiedenis

EGSM koopgids

EGSM-naar-Fiat valutaconversie

Egg Smash logo

Egg Smash koers(EGSM)

1 EGSM naar USD live prijs:

$0.00000085
+6.25%1D
USD
Egg Smash (EGSM) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:15:57 (UTC+8)

Egg Smash (EGSM) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.0000008
24u laag
$ 0.00000098
24u hoog

$ 0.0000008
$ 0.00000098
--
--
0.00%

+6.25%

-15.00%

-15.00%

Egg Smash (EGSM) real-time prijs is $ 0.00000085. De afgelopen 24 uur werd er EGSM verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0000008 en een hoogtepunt van $ 0.00000098, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De EGSM hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is EGSM met 0.00% veranderd in het afgelopen uur, +6.25% in de afgelopen 24 uur en -15.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Egg Smash (EGSM) Marktinformatie

--
$ 20.50
$ 8.50K
--
10,000,000,000
BSC

De huidige marktkapitalisatie van Egg Smash is --, met een handelsvolume van $ 20.50 in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van EGSM is --, met een totale voorraad van 10000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 8.50K.

Egg Smash (EGSM) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Egg Smash prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.00000005+6.25%
30 dagen$ -0.0000009-51.43%
60 dagen$ -0.00000435-83.66%
90 dagen$ -0.00099915-99.92%
Egg Smash prijswijziging vandaag

EGSM registreerde vandaag een verandering van $ +0.00000005 (+6.25%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Egg Smash 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.0000009 (-51.43%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Egg Smash 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,EGSM zien we een verandering van $ -0.00000435 (-83.66%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Egg Smash 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.00099915 (-99.92%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Egg Smash (EGSM) bekijken?

Bekijk nu de Egg Smashprijsgeschiedenispagina.

Wat is Egg Smash (EGSM)?

EGG is an interactive mini-game built on Telegram, offering users a fun and rewarding experience with blockchain integration.

Egg Smash is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeEgg Smash investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van EGSM staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Egg Smash lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Egg Smash aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Egg Smash Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Egg Smash (EGSM) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Egg Smash (EGSM) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Egg Smash te bekijken.

Bekijk nu de Egg Smash prijsvoorspelling !

Egg Smash (EGSM) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Egg Smash (EGSM) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van EGSM token !

Hoe koop je Egg Smash (EGSM)?

Op zoek naar Hoe koop je Egg Smash? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Egg Smash gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

EGSM naar lokale valuta's

1 Egg Smash(EGSM) naar VND
0.02236775
1 Egg Smash(EGSM) naar AUD
A$0.000001309
1 Egg Smash(EGSM) naar GBP
0.000000646
1 Egg Smash(EGSM) naar EUR
0.0000007395
1 Egg Smash(EGSM) naar USD
$0.00000085
1 Egg Smash(EGSM) naar MYR
RM0.0000035615
1 Egg Smash(EGSM) naar TRY
0.000035785
1 Egg Smash(EGSM) naar JPY
¥0.00013005
1 Egg Smash(EGSM) naar ARS
ARS$0.001239062
1 Egg Smash(EGSM) naar RUB
0.0000690625
1 Egg Smash(EGSM) naar INR
0.0000753355
1 Egg Smash(EGSM) naar IDR
Rp0.014166661
1 Egg Smash(EGSM) naar PHP
0.000050031
1 Egg Smash(EGSM) naar EGP
￡E.0.00004029
1 Egg Smash(EGSM) naar BRL
R$0.00000459
1 Egg Smash(EGSM) naar CAD
C$0.0000011985
1 Egg Smash(EGSM) naar BDT
0.000103615
1 Egg Smash(EGSM) naar NGN
0.00122655
1 Egg Smash(EGSM) naar COP
$0.00328185
1 Egg Smash(EGSM) naar ZAR
R.0.000014858
1 Egg Smash(EGSM) naar UAH
0.000035768
1 Egg Smash(EGSM) naar TZS
T.Sh.0.00208845
1 Egg Smash(EGSM) naar VES
Bs0.00018955
1 Egg Smash(EGSM) naar CLP
$0.0008041
1 Egg Smash(EGSM) naar PKR
Rs0.000240312
1 Egg Smash(EGSM) naar KZT
0.000445485
1 Egg Smash(EGSM) naar THB
฿0.0000276505
1 Egg Smash(EGSM) naar TWD
NT$0.0000262735
1 Egg Smash(EGSM) naar AED
د.إ0.0000031195
1 Egg Smash(EGSM) naar CHF
Fr0.0000006885
1 Egg Smash(EGSM) naar HKD
HK$0.0000066045
1 Egg Smash(EGSM) naar AMD
֏0.0003251675
1 Egg Smash(EGSM) naar MAD
.د.م0.0000079135
1 Egg Smash(EGSM) naar MXN
$0.0000158695
1 Egg Smash(EGSM) naar SAR
ريال0.0000031875
1 Egg Smash(EGSM) naar ETB
Br0.0001300075
1 Egg Smash(EGSM) naar KES
KSh0.0001098115
1 Egg Smash(EGSM) naar JOD
د.أ0.00000060265
1 Egg Smash(EGSM) naar PLN
0.000003145
1 Egg Smash(EGSM) naar RON
лв0.000003757
1 Egg Smash(EGSM) naar SEK
kr0.000008143
1 Egg Smash(EGSM) naar BGN
лв0.000001445
1 Egg Smash(EGSM) naar HUF
Ft0.0002868665
1 Egg Smash(EGSM) naar CZK
0.0000180285
1 Egg Smash(EGSM) naar KWD
د.ك0.00000026095
1 Egg Smash(EGSM) naar ILS
0.0000027795
1 Egg Smash(EGSM) naar BOB
Bs0.0000058735
1 Egg Smash(EGSM) naar AZN
0.000001445
1 Egg Smash(EGSM) naar TJS
SM0.000007837
1 Egg Smash(EGSM) naar GEL
0.000002312
1 Egg Smash(EGSM) naar AOA
Kz0.00077554
1 Egg Smash(EGSM) naar BHD
.د.ب0.00000032045
1 Egg Smash(EGSM) naar BMD
$0.00000085
1 Egg Smash(EGSM) naar DKK
kr0.000005525
1 Egg Smash(EGSM) naar HNL
L0.000022389
1 Egg Smash(EGSM) naar MUR
0.000039117
1 Egg Smash(EGSM) naar NAD
$0.0000147815
1 Egg Smash(EGSM) naar NOK
kr0.000008687
1 Egg Smash(EGSM) naar NZD
$0.0000015045
1 Egg Smash(EGSM) naar PAB
B/.0.00000085
1 Egg Smash(EGSM) naar PGK
K0.0000036125
1 Egg Smash(EGSM) naar QAR
ر.ق0.000003094
1 Egg Smash(EGSM) naar RSD
дин.0.0000867595
1 Egg Smash(EGSM) naar UZS
soʻm0.010119046
1 Egg Smash(EGSM) naar ALL
L0.0000714935
1 Egg Smash(EGSM) naar ANG
ƒ0.0000015215
1 Egg Smash(EGSM) naar AWG
ƒ0.0000015215
1 Egg Smash(EGSM) naar BBD
$0.0000017
1 Egg Smash(EGSM) naar BAM
KM0.000001445
1 Egg Smash(EGSM) naar BIF
Fr0.00250665
1 Egg Smash(EGSM) naar BND
$0.000001105
1 Egg Smash(EGSM) naar BSD
$0.00000085
1 Egg Smash(EGSM) naar JMD
$0.0001364505
1 Egg Smash(EGSM) naar KHR
0.003413651
1 Egg Smash(EGSM) naar KMF
Fr0.0003621
1 Egg Smash(EGSM) naar LAK
0.0184782605
1 Egg Smash(EGSM) naar LKR
රු0.000259063
1 Egg Smash(EGSM) naar MDL
L0.0000145605
1 Egg Smash(EGSM) naar MGA
Ar0.003828825
1 Egg Smash(EGSM) naar MOP
P0.0000068
1 Egg Smash(EGSM) naar MVR
0.00001309
1 Egg Smash(EGSM) naar MWK
MK0.0014756935
1 Egg Smash(EGSM) naar MZN
MT0.0000543575
1 Egg Smash(EGSM) naar NPR
रु0.000120581
1 Egg Smash(EGSM) naar PYG
0.0060282
1 Egg Smash(EGSM) naar RWF
Fr0.00123335
1 Egg Smash(EGSM) naar SBD
$0.0000069955
1 Egg Smash(EGSM) naar SCR
0.0000114325
1 Egg Smash(EGSM) naar SRD
$0.000032725
1 Egg Smash(EGSM) naar SVC
$0.0000074375
1 Egg Smash(EGSM) naar SZL
L0.00001479
1 Egg Smash(EGSM) naar TMT
m0.0000029835
1 Egg Smash(EGSM) naar TND
د.ت0.0000024973
1 Egg Smash(EGSM) naar TTD
$0.000005763
1 Egg Smash(EGSM) naar UGX
Sh0.0029614
1 Egg Smash(EGSM) naar XAF
Fr0.00048535
1 Egg Smash(EGSM) naar XCD
$0.000002295
1 Egg Smash(EGSM) naar XOF
Fr0.00048535
1 Egg Smash(EGSM) naar XPF
Fr0.00008755
1 Egg Smash(EGSM) naar BWP
P0.000011475
1 Egg Smash(EGSM) naar BZD
$0.0000017085
1 Egg Smash(EGSM) naar CVE
$0.0000817105
1 Egg Smash(EGSM) naar DJF
Fr0.00015045
1 Egg Smash(EGSM) naar DOP
$0.000054621
1 Egg Smash(EGSM) naar DZD
د.ج0.0001111545
1 Egg Smash(EGSM) naar FJD
$0.000001938
1 Egg Smash(EGSM) naar GNF
Fr0.00739075
1 Egg Smash(EGSM) naar GTQ
Q0.000006511
1 Egg Smash(EGSM) naar GYD
$0.00017782
1 Egg Smash(EGSM) naar ISK
kr0.00010795

Egg Smash bron

Voor een beter begrip van Egg Smash kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Egg Smash
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Egg Smash

Hoeveel is Egg Smash (EGSM) vandaag waard?
De live EGSM prijs in USD is 0.00000085 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige EGSM naar USD prijs?
De huidige prijs van EGSM naar USD is $ 0.00000085. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Egg Smash?
De marktkapitalisatie van EGSM is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van EGSM?
De circulerende voorraad van EGSM is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van EGSM?
EGSM bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van EGSM?
EGSM zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van EGSM?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van EGSM is $ 20.50 USD.
Zal EGSM dit jaar hoger gaan?
EGSM kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de EGSM prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:15:57 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

