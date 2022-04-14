Paysenger (EGO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Paysenger (EGO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Paysenger (EGO) Informatie Paysenger is an innovative collaboration platform that unites content creators, fans, and brands, offering cutting-edge tools for monetization and audience engagement. Paysenger is an innovative collaboration platform that unites content creators, fans, and brands, offering cutting-edge tools for monetization and audience engagement. Officiële website: https://egoco.in/en/ Whitepaper: https://docs.paysenger.com/ Block explorer: https://bscscan.com/address/0x44a21B3577924DCD2e9C81A3347D204C36a55466 Koop nu EGO!

Paysenger (EGO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Paysenger (EGO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 370.58K $ 370.58K $ 370.58K Totale voorraad: $ 323.00M $ 323.00M $ 323.00M Circulerende voorraad: $ 200.64M $ 200.64M $ 200.64M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 596.58K $ 596.58K $ 596.58K Hoogste ooit: $ 0.1324 $ 0.1324 $ 0.1324 Laagste ooit: $ 0.001675636526418925 $ 0.001675636526418925 $ 0.001675636526418925 Huidige prijs: $ 0.001847 $ 0.001847 $ 0.001847 Meer informatie over Paysenger (EGO) prijs

Paysenger (EGO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Paysenger (EGO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal EGO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel EGO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van EGO begrijpt, kun je de live prijs van EGO token verkennen!

Hoe koop je EGO? Wil je Paysenger (EGO) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om EGO te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je EGO koopt op MEXC!

Paysenger (EGO) Prijsgeschiedenis Door de EGO prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de EGO prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van EGO Wil je weten waar je EGO naartoe gaat? Onze EGO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van EGO token!

