Everton FC Fan Token (EFC) Informatie Fan Tokens are collectable digital passes that never expire. As well as being yours to keep forever the $EFC Fan Token also gives you enhanced access to Everton. Think of it as a piece of digital memorabilia that allows you to vote in polls, get access to VIP experiences or take part in the many in-app activities, competitions, quizzes and games. Officiële website: https://www.socios.com/everton-fan-tokens/ Block explorer: https://chiliscan.com/token/0xabee61f8ff0eadd8d4ee87092792aaf2d9b2ca8e

Everton FC Fan Token (EFC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Everton FC Fan Token (EFC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 879.28K Totale voorraad: $ 10.00M Circulerende voorraad: $ 5.95M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.48M Hoogste ooit: $ 4.62 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0.1478

Everton FC Fan Token (EFC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Everton FC Fan Token (EFC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal EFC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel EFC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van EFC begrijpt, kun je de live prijs van EFC token verkennen!

