EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Informatie edeXa is the first HYBRID business blockchain used by companies, organizations and authorities. Thanks to a robust, secure and energy-efficient Business Blockchain, edeXa offers companies and public authorities an ecosystem that can build trust through secure and traceable processes. Intending to make blockchain technology easy for companies and organizations, edeXa provides numerous services and interfaces (APIs) available to customers. edeXa is the first HYBRID business blockchain used by companies, organizations and authorities. Thanks to a robust, secure and energy-efficient Business Blockchain, edeXa offers companies and public authorities an ecosystem that can build trust through secure and traceable processes. Intending to make blockchain technology easy for companies and organizations, edeXa provides numerous services and interfaces (APIs) available to customers. Officiële website: https://edexa.network/ Whitepaper: https://edexa.network/documents/Whitepaper.pdf Block explorer: https://polygonscan.com/address/0xC114678C6e4654d041B2006C90f08478b444c4E2 Koop nu EDX!

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor EDEXA BLOCKCHAIN (EDX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 127.42M $ 127.42M $ 127.42M Hoogste ooit: $ 0.10582 $ 0.10582 $ 0.10582 Laagste ooit: $ 0.003159490790773429 $ 0.003159490790773429 $ 0.003159490790773429 Huidige prijs: $ 0.012742 $ 0.012742 $ 0.012742 Meer informatie over EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) prijs

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal EDX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel EDX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van EDX begrijpt, kun je de live prijs van EDX token verkennen!

