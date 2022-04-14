EDU Coin (EDU) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in EDU Coin (EDU), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

EDU Coin (EDU) Informatie The Open Campus Protocol is a decentralized solution for educators, content creators, parents, students, and co-publishers designed to address the major challenges in education today. At its core, the Open Campus Protocol is a community-driven initiative that harnesses the power of blockchain technology to create a fairer education system. By decentralizing the creation and distribution of educational content, the Open Campus Protocol empowers students to access more diverse educational content while providing educators with new opportunities to earn revenue and gain recognition for their contributions. The Open Campus Protocol is a decentralized solution for educators, content creators, parents, students, and co-publishers designed to address the major challenges in education today. At its core, the Open Campus Protocol is a community-driven initiative that harnesses the power of blockchain technology to create a fairer education system. By decentralizing the creation and distribution of educational content, the Open Campus Protocol empowers students to access more diverse educational content while providing educators with new opportunities to earn revenue and gain recognition for their contributions. Officiële website: https://www.opencampus.xyz/ Whitepaper: https://open-campus.gitbook.io/open-campus-protocol-whitepaper/ Block explorer: https://bscscan.com/token/0xbdeae1ca48894a1759a8374d63925f21f2ee2639 Koop nu EDU!

EDU Coin (EDU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor EDU Coin (EDU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 83.68M $ 83.68M $ 83.68M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 582.70M $ 582.70M $ 582.70M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 143.60M $ 143.60M $ 143.60M Hoogste ooit: $ 1.54 $ 1.54 $ 1.54 Laagste ooit: $ 0.09420856728557322 $ 0.09420856728557322 $ 0.09420856728557322 Huidige prijs: $ 0.1436 $ 0.1436 $ 0.1436 Meer informatie over EDU Coin (EDU) prijs

EDU Coin (EDU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van EDU Coin (EDU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal EDU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel EDU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van EDU begrijpt, kun je de live prijs van EDU token verkennen!

Hoe koop je EDU? Wil je EDU Coin (EDU) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om EDU te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je EDU koopt op MEXC!

EDU Coin (EDU) Prijsgeschiedenis Door de EDU prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de EDU prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van EDU Wil je weten waar je EDU naartoe gaat? Onze EDU prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van EDU token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!