LayerEdge (EDGEN) Informatie LayerEdge is building the world's first people-powered zk verification layer, edgenOS. With over 1 million users, we are democratizing blockchain verification while leveraging Bitcoin's unparalleled security foundation. LayerEdge is building the world's first people-powered zk verification layer, edgenOS. With over 1 million users, we are democratizing blockchain verification while leveraging Bitcoin's unparalleled security foundation. Officiële website: https://www.layeredge.io Whitepaper: https://github.com/Layer-Edge/Whitepaper Block explorer: https://etherscan.io/token/0xAa9806c938836627Ed1a41Ae871c7E1889AE02Ca

LayerEdge (EDGEN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor LayerEdge (EDGEN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 176.00M $ 176.00M $ 176.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.07M $ 6.07M $ 6.07M Hoogste ooit: $ 0.04498 $ 0.04498 $ 0.04498 Laagste ooit: $ 0.005924351029197279 $ 0.005924351029197279 $ 0.005924351029197279 Huidige prijs: $ 0.006066 $ 0.006066 $ 0.006066 Meer informatie over LayerEdge (EDGEN) prijs

LayerEdge (EDGEN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van LayerEdge (EDGEN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal EDGEN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel EDGEN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van EDGEN begrijpt, kun je de live prijs van EDGEN token verkennen!

LayerEdge (EDGEN) Prijsgeschiedenis Door de EDGEN prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de EDGEN prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van EDGEN Wil je weten waar je EDGEN naartoe gaat? Onze EDGEN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van EDGEN token!

