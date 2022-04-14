Edge (EDGE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Edge (EDGE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Edge (EDGE) Informatie Definitive is an advanced trading platform for on-chain tokens, enabling cross-chain asset trading with a full suite of order types—including market, limit, stop-loss, and TWAP (Time-Weighted Average Price) orders. Powered by intelligent routing technology, Definitive aggregates liquidity across 100+ decentralized exchanges (DEXs) and pools to guarantee users the best prices and maximum returns. Founded by former Coinbase trading leads and backed by top-tier investors in the industry, Definitive offers exclusive platform benefits through its utility token, $EDGE, which unlocks premium features when staked. Officiële website: https://www.definitive.fi Whitepaper: https://docs.definitive.fi Block explorer: https://basescan.org/token/0xED6E000dEF95780fb89734c07EE2ce9F6dcAf110

Edge (EDGE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Edge (EDGE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 65.94M Totale voorraad: $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 203.02M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 324.78M Hoogste ooit: $ 0.97 Laagste ooit: $ 0.027842638057250423 Huidige prijs: $ 0.32478

Edge (EDGE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Edge (EDGE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal EDGE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel EDGE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van EDGE begrijpt, kun je de live prijs van EDGE token verkennen!

Edge (EDGE) Prijsgeschiedenis Door de EDGE prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de EDGE prijsgeschiedenis!

