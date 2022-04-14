EARN M Rewards (EARNM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in EARN M Rewards (EARNM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

EARN M Rewards (EARNM) Informatie The EARNM Loyalty Ecosystem is an earnings-focused ecosystem that enables Web2/Web3 participants from all socioeconomic backgrounds to find new and valuable ways to grow and prosper. By transforming the Smartphone into the EarnPhone, $EARNM empowers users with additional sources of income for completing every day tasks. Whether you're streaming music or trading crypto — $EARNM makes it easy to earn while using your phone. Officiële website: https://www.earnm.com/ Block explorer: https://polygonscan.com/token/0xaeb3DD897Ade187B9F9e4c491Bc7A81F69F7093E

EARN M Rewards (EARNM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor EARN M Rewards (EARNM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.21M $ 2.21M $ 2.21M Hoogste ooit: $ 0.06729 $ 0.06729 $ 0.06729 Laagste ooit: $ 0.000311413576019732 $ 0.000311413576019732 $ 0.000311413576019732 Huidige prijs: $ 0.000442 $ 0.000442 $ 0.000442 Meer informatie over EARN M Rewards (EARNM) prijs

EARN M Rewards (EARNM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van EARN M Rewards (EARNM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal EARNM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel EARNM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van EARNM begrijpt, kun je de live prijs van EARNM token verkennen!

