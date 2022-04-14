Eternal AI (EAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Eternal AI (EAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Eternal AI (EAI) Informatie Eternal AI is the first Bitcoin L2 designed as an open infrastructure for decentralized AI that allows anyone to create, power and use AI models trustlessly on Bitcoin. Eternal AI is the first Bitcoin L2 designed as an open infrastructure for decentralized AI that allows anyone to create, power and use AI models trustlessly on Bitcoin. Officiële website: https://eternalai.org/ Whitepaper: https://cdn.eternalai.org/docs/whitepaper.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0xa84f95eb3dabdc1bbd613709ef5f2fd42ce5be8d Koop nu EAI!

Eternal AI (EAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Eternal AI (EAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.41M Totale voorraad: $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 228.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 14.97M Hoogste ooit: $ 0.3 Laagste ooit: $ 0.006397257988923091 Huidige prijs: $ 0.014972

Eternal AI (EAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Eternal AI (EAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal EAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel EAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van EAI begrijpt, kun je de live prijs van EAI token verkennen!

Eternal AI (EAI) Prijsgeschiedenis Door de EAI prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van EAI Wil je weten waar je EAI naartoe gaat? Onze EAI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

