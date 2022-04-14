Dypius (DYP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Dypius (DYP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Dypius (DYP) Informatie Dypius is a powerful, decentralized ecosystem with a focus on scalability, security, and global adoption through next-gen infrastructure. Dypius offers a variety of products and services that cater to both beginners and advanced users in the digital space, including yield farming, staking, DeFi tools, NFTs, and Metaverse gaming. Officiële website: https://dypius.com/ Whitepaper: https://dyp.finance/about Block explorer: https://etherscan.io/token/0x39b46b212bdf15b42b166779b9d1787a68b9d0c3

Dypius (DYP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Dypius (DYP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M Totale voorraad: $ 229.93M $ 229.93M $ 229.93M Circulerende voorraad: $ 184.72M $ 184.72M $ 184.72M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Hoogste ooit: $ 0.5498 $ 0.5498 $ 0.5498 Laagste ooit: $ 0.00409764855130774 $ 0.00409764855130774 $ 0.00409764855130774 Huidige prijs: $ 0.00613 $ 0.00613 $ 0.00613 Meer informatie over Dypius (DYP) prijs

Dypius (DYP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Dypius (DYP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DYP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DYP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DYP begrijpt, kun je de live prijs van DYP token verkennen!

Dypius (DYP) Prijsgeschiedenis Door de DYP prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de DYP prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van DYP Wil je weten waar je DYP naartoe gaat? Onze DYP prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DYP token!

