DYNACHAIN (DYNA) Informatie DynaChain is a Health-Fi platform that leverages blockchain technology to reward users for adopting healthier lifestyles, targeting individuals who are health-conscious and interested in the benefits of integrating wellness with digital finance. DynaChain is a Health-Fi platform that leverages blockchain technology to reward users for adopting healthier lifestyles, targeting individuals who are health-conscious and interested in the benefits of integrating wellness with digital finance. Officiële website: https://dynachain.io/ Whitepaper: https://docsend.com/view/htyn99859awizmea Block explorer: https://bscscan.com/token/0x7EA42e53033B9c4BF975c1afcF17FF7EF25b04a4 Koop nu DYNA!

DYNACHAIN (DYNA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DYNACHAIN (DYNA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 889.33K $ 889.33K $ 889.33K Totale voorraad: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Circulerende voorraad: $ 32.79M $ 32.79M $ 32.79M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 13.56M $ 13.56M $ 13.56M Hoogste ooit: $ 4.23 $ 4.23 $ 4.23 Laagste ooit: $ 0.026005607336100172 $ 0.026005607336100172 $ 0.026005607336100172 Huidige prijs: $ 0.027118 $ 0.027118 $ 0.027118 Meer informatie over DYNACHAIN (DYNA) prijs

DYNACHAIN (DYNA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DYNACHAIN (DYNA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DYNA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DYNA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DYNA begrijpt, kun je de live prijs van DYNA token verkennen!

DYNACHAIN (DYNA) Prijsgeschiedenis Door de DYNA prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de DYNA prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van DYNA Wil je weten waar je DYNA naartoe gaat? Onze DYNA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DYNA token!

