Duko (DUKO) Informatie Duko IS THE CUTEST SOLANA PET Aimed to bring all the dog lovers to a low fee chain that empowers memes and communities. Duko IS THE CUTEST SOLANA PET Aimed to bring all the dog lovers to a low fee chain that empowers memes and communities. Officiële website: https://dukocoin.com/ Block explorer: https://solscan.io/token/HLptm5e6rTgh4EKgDpYFrnRHbjpkMyVdEeREEa2G7rf9 Koop nu DUKO!

Duko (DUKO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Duko (DUKO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.94M $ 1.94M $ 1.94M Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 9.66B $ 9.66B $ 9.66B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.01M $ 2.01M $ 2.01M Hoogste ooit: $ 0.008705 $ 0.008705 $ 0.008705 Laagste ooit: $ 0.000000289013616352 $ 0.000000289013616352 $ 0.000000289013616352 Huidige prijs: $ 0.0002006 $ 0.0002006 $ 0.0002006 Meer informatie over Duko (DUKO) prijs

Duko (DUKO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Duko (DUKO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DUKO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DUKO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DUKO begrijpt, kun je de live prijs van DUKO token verkennen!

