GameGPT (DUEL) Tokenomie

GameGPT (DUEL) Informatie GameGPT, developed by Prism, is designed to offer an unparalleled suite of AI gaming tools and experiences, tailored for both gamers and creators. GameGPT, developed by Prism, is designed to offer an unparalleled suite of AI gaming tools and experiences, tailored for both gamers and creators. Officiële website: https://gamegpt.gg Whitepaper: https://prism-whitepaper.gitbook.io/prism-whitepaper/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x943Af2ece93118B973c95c2F698EE9D15002e604 Koop nu DUEL!

GameGPT (DUEL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor GameGPT (DUEL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.85M Totale voorraad: $ 9.98B Circulerende voorraad: $ 8.39B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.57M Hoogste ooit: $ 0.036 Laagste ooit: $ 0.000455234657523713 Huidige prijs: $ 0.000459

GameGPT (DUEL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van GameGPT (DUEL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DUEL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DUEL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DUEL begrijpt, kun je de live prijs van DUEL token verkennen!

GameGPT (DUEL) Prijsgeschiedenis Door de DUEL prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van DUEL Wil je weten waar je DUEL naartoe gaat? Onze DUEL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

