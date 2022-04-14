Dtec (DTEC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Dtec (DTEC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Dtec (DTEC) Informatie Dtec Assistant is an intelligent vehicle assistant software with artificial intelligence (AI) that can work on the existing software platform of different classes of vehicles. Thanks to its advanced natural language processing (NLP) model, it enables users to communicate with vehicles as if they were talking to a real person, to control the hardware and applications in the vehicle with voice, and to get information about any subject by chatting thanks to the DtecGPT module. The Dtec assistant is also capable of controlling all IoT (internet of things) devices. Dtec Assistant is an intelligent vehicle assistant software with artificial intelligence (AI) that can work on the existing software platform of different classes of vehicles. Thanks to its advanced natural language processing (NLP) model, it enables users to communicate with vehicles as if they were talking to a real person, to control the hardware and applications in the vehicle with voice, and to get information about any subject by chatting thanks to the DtecGPT module. The Dtec assistant is also capable of controlling all IoT (internet of things) devices. Officiële website: https://dtec.space/ Whitepaper: https://dtec.space/whitepaper Block explorer: https://polygonscan.com/token/0xd87af7b418d64ff2cde48d890285ba64fc6e115f Koop nu DTEC!

Dtec (DTEC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Dtec (DTEC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.68M $ 1.68M $ 1.68M Totale voorraad: $ 338.42M $ 338.42M $ 338.42M Circulerende voorraad: $ 108.18M $ 108.18M $ 108.18M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.99M $ 6.99M $ 6.99M Hoogste ooit: $ 0.232 $ 0.232 $ 0.232 Laagste ooit: $ 0.011350206009706468 $ 0.011350206009706468 $ 0.011350206009706468 Huidige prijs: $ 0.01554 $ 0.01554 $ 0.01554 Meer informatie over Dtec (DTEC) prijs

Dtec (DTEC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Dtec (DTEC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DTEC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DTEC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DTEC begrijpt, kun je de live prijs van DTEC token verkennen!

Hoe koop je DTEC?

Dtec (DTEC) Prijsgeschiedenis Door de DTEC prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de DTEC prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van DTEC Wil je weten waar je DTEC naartoe gaat? Onze DTEC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DTEC token!

