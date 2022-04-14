Deepswap Protocol (DSP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Deepswap Protocol (DSP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Deepswap Protocol (DSP) Informatie DeepSwap is transforming institutional and high-net-worth decentralized trading with unmatched privacy and efficiency. With one-click, cross-chain liquidity and a developer-friendly, open-source toolkit, DeepSwap empowers you to trade smarter, safer, and at scale—while staying fully compliant. DeepSwap is transforming institutional and high-net-worth decentralized trading with unmatched privacy and efficiency. With one-click, cross-chain liquidity and a developer-friendly, open-source toolkit, DeepSwap empowers you to trade smarter, safer, and at scale—while staying fully compliant. Officiële website: http://deep-swap.org/ Whitepaper: https://wakeful-writer-533.notion.site/DeepSwap-Official-whitepaper-1bbaa5c5cd358003953ffb2c28dc0c0b Block explorer: https://bscscan.com/token/0xd3f32321f25c306e148f3ac90b6ac0fe25ff4941 Koop nu DSP!

Deepswap Protocol (DSP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Deepswap Protocol (DSP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: -- -- -- Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): -- -- -- Hoogste ooit: $ 0.00000000141 $ 0.00000000141 $ 0.00000000141 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.0000000000088 $ 0.0000000000088 $ 0.0000000000088 Meer informatie over Deepswap Protocol (DSP) prijs

Deepswap Protocol (DSP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Deepswap Protocol (DSP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DSP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DSP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DSP begrijpt, kun je de live prijs van DSP token verkennen!

