Doran (DRN) Informatie SHANHAI is the first 3D fantasy martial arts massively multiplayer online role-playing mobile game (MMORPG) based on blockchain technology, which combines traditional classic culture and future fantasy elements, and has multiple competitive modes such as single-player dungeons and guild battles. Doran (DRN) is the play-to-earn token in SHANHAI's "three-token economic model", allowing players free to earn. SHANHAI is the first 3D fantasy martial arts massively multiplayer online role-playing mobile game (MMORPG) based on blockchain technology, which combines traditional classic culture and future fantasy elements, and has multiple competitive modes such as single-player dungeons and guild battles. Doran (DRN) is the play-to-earn token in SHANHAI's "three-token economic model", allowing players free to earn. Officiële website: https://umcrypto.io/#/ Whitepaper: https://um-shanhai.s3.amazonaws.com/Whitepaper.pdf Block explorer: https://scanuton.umcrypto.io/address/0xda34bDc898267493e4E8659df435E097c11f4Cb4 Koop nu DRN!

Doran (DRN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Doran (DRN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 14.19M $ 14.19M $ 14.19M Hoogste ooit: $ 14.98 $ 14.98 $ 14.98 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.2837 $ 0.2837 $ 0.2837 Meer informatie over Doran (DRN) prijs

Doran (DRN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Doran (DRN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DRN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DRN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DRN begrijpt, kun je de live prijs van DRN token verkennen!

Doran (DRN) Prijsgeschiedenis Door de DRN prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de DRN prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van DRN Wil je weten waar je DRN naartoe gaat? Onze DRN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DRN token!

