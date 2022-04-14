Drift Protocol (DRIFT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Drift Protocol (DRIFT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Drift Protocol (DRIFT) Informatie Drift is the #1 open-sourced perpetual futures platform built on Solana. Drift is the most feature-complete decentralized exchange, including spot, perpetuals and swaps. Drift is the #1 open-sourced perpetual futures platform built on Solana. Drift is the most feature-complete decentralized exchange, including spot, perpetuals and swaps. Officiële website: https://www.drift.trade/ Whitepaper: https://docs.drift.trade/ Block explorer: https://solscan.io/token/DriFtupJYLTosbwoN8koMbEYSx54aFAVLddWsbksjwg7 Koop nu DRIFT!

Drift Protocol (DRIFT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Drift Protocol (DRIFT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 275.55M $ 275.55M $ 275.55M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 368.03M $ 368.03M $ 368.03M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 748.70M $ 748.70M $ 748.70M Hoogste ooit: $ 2.646 $ 2.646 $ 2.646 Laagste ooit: $ 0.10000390597735823 $ 0.10000390597735823 $ 0.10000390597735823 Huidige prijs: $ 0.7487 $ 0.7487 $ 0.7487 Meer informatie over Drift Protocol (DRIFT) prijs

Drift Protocol (DRIFT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Drift Protocol (DRIFT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DRIFT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DRIFT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DRIFT begrijpt, kun je de live prijs van DRIFT token verkennen!

Drift Protocol (DRIFT) Prijsgeschiedenis Door de DRIFT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de DRIFT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van DRIFT Wil je weten waar je DRIFT naartoe gaat? Onze DRIFT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DRIFT token!

